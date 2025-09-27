Зепюр Брутян рассказала о своей фобии и пообещала с ней справиться

27 сентября 2025, 17:13

Актриса Зепюр Брутян начала работу над преодолением страха воды

Зепюр Брутян (Фото: Instagram* / @zepyur_brutyan)

Актриса и певица Зепюр Брутян поделилась с подписчиками личной историей: с детства она испытывает страх воды. В опубликованном посте артистка рассказала, что ощущает панику, если оказывается в открытом море без твёрдой поверхности под ногами — причина в неуверенном плавании.





Зепюр призналась, что давно хочет преодолеть этот страх, и теперь решила действовать: она намерена побороть фобию и показать другим, что бояться — это естественно, главное — не останавливаться.





«Это нормально — бояться, ошибаться и меняться. Мой страх №1 — вода и глубина. Я начинаю с него. А вы с чего начнёте?» — написала Брутян, обращаясь к аудитории.