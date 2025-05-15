Стало известно, сколько Мария Кожевникова потратила на отдых

Мария Кожевникова (Фото: Инстаграм* @mkozhevnikova)
Актриса Мария Кожевникова отправилась на отдых в Турцию вместе с детьми, выбрав для проживания роскошную виллу на берегу Средиземного моря в Белеке. По информации «Звездача», четырёхдневное пребывание на курорте обошлось ей минимум в 800 тысяч рублей.
В своих соцсетях Кожевникова поделилась кадрами отдыха, в том числе завтраком у бассейна.
Напомним, ранее актриса рассказывала о борьбе с лишним весом после рождения четвёртого ребёнка. Врачи диагностировали у неё преддиабет, что осложнило восстановление формы. Тем не менее Кожевникова сообщила, что ей удалось сбросить 10 килограммов.
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Напомним, ранее актриса рассказывала о борьбе с лишним весом после рождения четвёртого ребёнка. Врачи диагностировали у неё преддиабет, что осложнило восстановление формы. Тем не менее Кожевникова сообщила, что ей удалось сбросить 10 килограммов.
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