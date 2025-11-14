Заседание по «денежному делу» блогера Митрошиной перенесли

14 ноября 2025, 13:53

Суд по делу Александры Митрошиной отложили до 4 декабря

Александра Митрошина (Фото: Instagram* / @alexandramitroshina)

Сегодня в Тверском суде Москвы должно было состояться заседание по делу Александры Митрошиной, обвиняемой в отмывании более 127 млн рублей через покупку недвижимости.