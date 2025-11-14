Заседание по «денежному делу» блогера Митрошиной перенесли
Суд по делу Александры Митрошиной отложили до 4 декабря
Сегодня в Тверском суде Москвы должно было состояться заседание по делу Александры Митрошиной, обвиняемой в отмывании более 127 млн рублей через покупку недвижимости.
На слушание пришли сама блогерша, её муж Тимур Кошкаров, отец и адвокаты.
Корреспондент Super сообщил, что заседание перенесли из-за отсутствия гособвинителя. Новая дата рассмотрения дела назначена на 4 декабря.
Ранее Митрошина частично признала вину и в настоящее время находится под домашним арестом.
Читайте также: