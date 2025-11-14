Продюсер объяснил, почему Киркоров отказался от новогодних корпоративов

14 ноября 2025, 13:43

Филипп Киркоров отказался от корпоративов в Новый год ради здоровья

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

Филипп Киркоров принял решение отказаться от участия в новогодних корпоративах, чтобы сохранить здоровье. Об этом сообщил продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru.





Он отметил, что недавние операции и общее самочувствие певца стали причиной отмены выступлений.





«Осмелюсь предположить в отношении Филиппа Киркорова — недавние операции, плюс общее состояние [стали причиной отмены новогодних выступлений]. Возможно, он хочет элементарно отдохнуть, не перерабатывать, чтобы не навредить своему здоровью», — заявил продюсер.