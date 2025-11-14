Продюсер объяснил, почему Киркоров отказался от новогодних корпоративов
Филипп Киркоров отказался от корпоративов в Новый год ради здоровья
Филипп Киркоров принял решение отказаться от участия в новогодних корпоративах, чтобы сохранить здоровье. Об этом сообщил продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru.
Он отметил, что недавние операции и общее самочувствие певца стали причиной отмены выступлений.
«Осмелюсь предположить в отношении Филиппа Киркорова — недавние операции, плюс общее состояние [стали причиной отмены новогодних выступлений]. Возможно, он хочет элементарно отдохнуть, не перерабатывать, чтобы не навредить своему здоровью», — заявил продюсер.Рудченко также предположил, что Сергей Жуков решил провести праздничные дни с близкими, учитывая высокую нагрузку и активные гастроли по стране.
Что касается Надежды Кадышевой, ей предлагали высокое вознаграждение за выступление с ансамблем «Золотое кольцо», но без участия сына Григория. Семья Кадышевых отказалась от условий, предпочтя сохранить привычный состав программы.