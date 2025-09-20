Мария Погребняк заявила, что её дети знают песни Shaman наизусть

20 сентября 2025, 22:42

Мария Погребняк призналась, что её семья обожает творчество Ярослава Дронова

Мария Погребняк (Фото: Instagram* / @mariapoga_)

20 сентября на площадке Live Арена проходит финал международного музыкального конкурса «Интервидение», в котором Россию представляет Ярослав Дронов, более известный как Shaman. Среди гостей мероприятия оказалась и Мария Погребняк, которая в интервью VOICE поделилась впечатлениями от конкурса и поддержкой российского участника.





По мнению Марии, у Shaman есть все шансы на победу.



Погребняк также рассказала, что её дети — настоящие поклонники творчества артиста. По её словам, они знают слова песни «Я русский» наизусть и регулярно слушают её в машине и на отдыхе.





«Мои дети наизусть знают всю песню "Я русский". Мы садимся в машину, включаем её и открываем окна. Или приезжаем куда-нибудь отдохнуть, у нас есть колонка — и мы включаем», — поделилась она.