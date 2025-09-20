Мария Погребняк заявила, что её дети знают песни Shaman наизусть
Мария Погребняк призналась, что её семья обожает творчество Ярослава Дронова
20 сентября на площадке Live Арена проходит финал международного музыкального конкурса «Интервидение», в котором Россию представляет Ярослав Дронов, более известный как Shaman. Среди гостей мероприятия оказалась и Мария Погребняк, которая в интервью VOICE поделилась впечатлениями от конкурса и поддержкой российского участника.
По мнению Марии, у Shaman есть все шансы на победу.
Погребняк также рассказала, что её дети — настоящие поклонники творчества артиста. По её словам, они знают слова песни «Я русский» наизусть и регулярно слушают её в машине и на отдыхе.
«Мои дети наизусть знают всю песню "Я русский". Мы садимся в машину, включаем её и открываем окна. Или приезжаем куда-нибудь отдохнуть, у нас есть колонка — и мы включаем», — поделилась она.Кроме того, Погребняк рассказала, что её подруга Ольга Бузова вдохновилась атмосферой фестиваля и уже задумалась об участии в следующем году.