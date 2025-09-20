Полина Гагарина рассказала, что с удовольствием избавилась от старых игрушек дочери

20 сентября 2025, 22:03

Полина Гагарина почувствовала облегчение после уборки в комнате дочери

Полина Гагарина (Фото: Instagram* / @gagara1987)

38-летняя певица Полина Гагарина поделилась с поклонниками, как провела ревизию детских вещей в комнате своей дочери Мии. Артистка призналась, что это навело её на неожиданные эмоции.





По словам Гагариной, всё началось с того, что она попросила у дочери один из брелоков. Девочка отправилась искать его в игровую, а вскоре к процессу подключилась и сама певица.





«Мы сначала начали искать в одной коробке, во второй, в третьей, в общем, я поняла, что я разбираю её детские игрушки и уже сортирую их во всякие коробки, которые надо сдать», — рассказала Полина.

«Это фантастика просто, я чувствую освобождение, это прекрасно! Говорят, что надо это делать в коридор затмений!» — добавила Гагарина.