Полина Гагарина рассказала, что с удовольствием избавилась от старых игрушек дочери
Полина Гагарина почувствовала облегчение после уборки в комнате дочери
38-летняя певица Полина Гагарина поделилась с поклонниками, как провела ревизию детских вещей в комнате своей дочери Мии. Артистка призналась, что это навело её на неожиданные эмоции.
По словам Гагариной, всё началось с того, что она попросила у дочери один из брелоков. Девочка отправилась искать его в игровую, а вскоре к процессу подключилась и сама певица.
«Мы сначала начали искать в одной коробке, во второй, в третьей, в общем, я поняла, что я разбираю её детские игрушки и уже сортирую их во всякие коробки, которые надо сдать», — рассказала Полина.Она добавила, что собрала целые килограммы конструктора Lego.
Всего у них с Мией набралось шесть коробок с игрушками, которые они решили передать в благотворительную организацию. Певица призналась, что после этого испытала настоящее облегчение.
«Это фантастика просто, я чувствую освобождение, это прекрасно! Говорят, что надо это делать в коридор затмений!» — добавила Гагарина.