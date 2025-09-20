Shaman отказался от борьбы за победу на «Интервидении»
Певец Shaman (Ярослав Дронов), представляющий Россию на международном конкурсе «Интервидение», сделал неожиданное заявление перед своим выступлением. Артист обратился к членам жюри с просьбой не оценивать его номер, подчеркнув, что не претендует на победу.
По словам музыканта, это решение продиктовано правилами гостеприимства.
«Россия уже победила — вы все находитесь у нас в гостях», — сказал артист со сцены, вызвав бурные аплодисменты зала.Напомним, финал «Интервидения» проходит сегодня, 20 сентября, на стадионе Live Арена в Подмосковье. В конкурсе участвуют представители более 20 стран.