Shaman отказался от борьбы за победу на «Интервидении»

20 сентября 2025, 22:16

Shaman попросил не оценивать его выступление на «Интервидении»

Фото: Радио 1

Певец Shaman (Ярослав Дронов), представляющий Россию на международном конкурсе «Интервидение», сделал неожиданное заявление перед своим выступлением. Артист обратился к членам жюри с просьбой не оценивать его номер, подчеркнув, что не претендует на победу.





По словам музыканта, это решение продиктовано правилами гостеприимства.





«Россия уже победила — вы все находитесь у нас в гостях», — сказал артист со сцены, вызвав бурные аплодисменты зала.