Достижения.рф

Shaman отказался от борьбы за победу на «Интервидении»

Shaman попросил не оценивать его выступление на «Интервидении»
Фото: Радио 1

Певец Shaman (Ярослав Дронов), представляющий Россию на международном конкурсе «Интервидение», сделал неожиданное заявление перед своим выступлением. Артист обратился к членам жюри с просьбой не оценивать его номер, подчеркнув, что не претендует на победу.



По словам музыканта, это решение продиктовано правилами гостеприимства.

«Россия уже победила — вы все находитесь у нас в гостях», — сказал артист со сцены, вызвав бурные аплодисменты зала.
Напомним, финал «Интервидения» проходит сегодня, 20 сентября, на стадионе Live Арена в Подмосковье. В конкурсе участвуют представители более 20 стран.
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0