«Я был на свадьбе»: Мария Порошина стала женой Ярослава Бойко
Актеры Мария Порошина и Ярослав Бойко поженились
Режиссер и актер Гоша Куценко раскрыл тайну, которая долгое время волновала поклонников сериала «Всегда говори «всегда». По словам знаменитости, его бывшая супруга Мария Порошина и Ярослав Бойко уже давно в браке.
Куценко, присутствовавший на церемонии, поделился подробностями в новом выпуске шоу «Ты не поверишь». Слухи о романе Порошиной и Бойко ходили много лет, но сами артисты их официально не комментировали.
«Слава Бойко — надежный человек. Славу я знаю раньше, чем Маша знает Славу. Я был, ребят, на свадьбе», — говорил исполнитель роли в сериале «Последний мент».
В 2023 году Ярослав Бойко оформил развод с предыдущей супругой, тогда же заявив, что не планирует спешить с новыми отношениями. Мария Порошина и Гоша Куценко расстались давно, но сохранили теплые отношения — у них есть общая дочь Полина.