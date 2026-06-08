«Я был на свадьбе»: Мария Порошина стала женой Ярослава Бойко

08 июня 2026, 13:37

Актеры Мария Порошина и Ярослав Бойко поженились

Мария Порошина (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Режиссер и актер Гоша Куценко раскрыл тайну, которая долгое время волновала поклонников сериала «Всегда говори «всегда». По словам знаменитости, его бывшая супруга Мария Порошина и Ярослав Бойко уже давно в браке.





Куценко, присутствовавший на церемонии, поделился подробностями в новом выпуске шоу «Ты не поверишь». Слухи о романе Порошиной и Бойко ходили много лет, но сами артисты их официально не комментировали.





«Слава Бойко — надежный человек. Славу я знаю раньше, чем Маша знает Славу. Я был, ребят, на свадьбе», — говорил исполнитель роли в сериале «Последний мент».