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«Я был на свадьбе»: Мария Порошина стала женой Ярослава Бойко

Актеры Мария Порошина и Ярослав Бойко поженились
Мария Порошина (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Режиссер и актер Гоша Куценко раскрыл тайну, которая долгое время волновала поклонников сериала «Всегда говори «всегда». По словам знаменитости, его бывшая супруга Мария Порошина и Ярослав Бойко уже давно в браке.



Куценко, присутствовавший на церемонии, поделился подробностями в новом выпуске шоу «Ты не поверишь». Слухи о романе Порошиной и Бойко ходили много лет, но сами артисты их официально не комментировали.

«Слава Бойко — надежный человек. Славу я знаю раньше, чем Маша знает Славу. Я был, ребят, на свадьбе», — говорил исполнитель роли в сериале «Последний мент».

В 2023 году Ярослав Бойко оформил развод с предыдущей супругой, тогда же заявив, что не планирует спешить с новыми отношениями. Мария Порошина и Гоша Куценко расстались давно, но сохранили теплые отношения — у них есть общая дочь Полина.

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