«Закрывать могут, кстати, разные группы»: Сергей Соседов прокомментировал отстранение Лолиты от шоу «Суперстар!»

Лолита Милявская (Фото: Телеграм @lolitamilyavskaya)
Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал отстранение певицы Лолиты Милявской от шоу «Суперстар!». Соседов считает, что Лолиту преследуют разные люди.
Исполнительница хита «На Титанике» заявила, что не будет вести шоу «Суперстар!», съемки которого начнутся в мае. Не появится она и в составе жюри.
Соседов отметил, что продолжать творческую деятельность Милявской мешают разные люди. Сергей спрашивал у певицы, знает ли она тех, кто ей мешает. Однако Лолита не смогла выдвинуть предположение.
Милявская неоднократно обращалась в соцсетях к представителям «Русской общины». Она просила организацию заниматься «более конструктивными делами, такими как помощь детям и животным». Лолита пообещала обратиться в СК РФ.
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«Сегодня какие-то объединения, какие-то группы. Порой даже ты не знаешь, кто это. Находят какое-то покровительство или каких-то спонсоров <...> Лолиту закрывать могут, кстати, разные группы», — объяснил критик в беседе с VOICE.
Соседов отметил, что продолжать творческую деятельность Милявской мешают разные люди. Сергей спрашивал у певицы, знает ли она тех, кто ей мешает. Однако Лолита не смогла выдвинуть предположение.
«Это нужно расследование проводить», — уточнил критик.
Милявская неоднократно обращалась в соцсетях к представителям «Русской общины». Она просила организацию заниматься «более конструктивными делами, такими как помощь детям и животным». Лолита пообещала обратиться в СК РФ.
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Ольга Енгалычева