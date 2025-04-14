Марк Эйдельштейн рассказал, обижает ли его прозвище «русский Тимоти Шаламе»

Марк Эйдельштейн (Фото: ВКонтакте @m.eydel)
Многие поклонники актера Марка Эйдельштейна отмечают его удивительное сходство с голливудским коллегой Тимоти Шаламе.
23-летний Эйдельштейн раскрыл плюсы и минусы сравнения с избранником Кайли Дженнер на шоу «Вписка».
По словам Марка, он относится к закрепившемуся за ним прозвищу без негатива, однако считает его одним из препятствий на своем пути как актера.
По словам звезды «Аноры», он благодарен тому, как его прозвали, ведь поначалу это дало «буст»
Ранее Марк Эйдельштейн рассказал о встрече с рэпером A$AP Rocky на Неделе моды в Париже.
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По словам Марка, он относится к закрепившемуся за ним прозвищу без негатива, однако считает его одним из препятствий на своем пути как актера.
«Ты либо это проходишь, либо это препятствие становится твоим тупиком, конечной точкой, и ты навсегда — «русский Тимоти Шаламе»», — выразил свое мнение артист.
По словам звезды «Аноры», он благодарен тому, как его прозвали, ведь поначалу это дало «буст»
«Людям нужно как-то запоминать. Кто это? Что это? А, «русский Тимоти Шаламе». А дальше уже вопрос, как ты с этим работаешь», — признался Эйдельштейн.
Ранее Марк Эйдельштейн рассказал о встрече с рэпером A$AP Rocky на Неделе моды в Париже.
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Ольга Енгалычева