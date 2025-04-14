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Natan рассказал об отношениях с супругой и ревности: «Не давал таких поводов»

Natan заявил, что считает себя ревнивым человеком
Натан (Фото: Телеграм @natanonline)

Натан (Фото: Телеграм @natanonline)

В последнее время публика часто обсуждает интрижки рэпера Natana на шоу о выживании. После выхода в эфир выпусков, где артист позволял себе близкое общение с Бьянкой и Лерчек, в отношениях с женой наступили непростые времена.
На красной дорожке премии «Voice Главные лица 2025» журналисты спросили у Natan'а о подробностях воссоединения с Анастасией Швецовой. Однако рэпер начал увиливать от ответа.

«Есть информация, что мы помирились? Где? Есть официальное подтверждение этому?», — отмечал исполнитель хита «Дерзкая».

Всем тем, кто беспокоится за личную жизнь артиста, рэпер посоветовал «следить за ходом событий». Однако артист заметил, что хотел бы помириться с Анастасией.

«Дальше мы уже будем подтверждать что-то официально — помирились мы или нет», — обратил внимание Natan в интервью Super.

На вопрос, может ли музыкант назвать себя ревнивцем, он ответил, что его любимый человек «никогда не давал» подобных поводов.

«Я пока не могу давать какую-то чёткую оценку — ревнивый я или нет. Наверное, да», — поделился рэпер.

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#журналисты
#музыкант
#отношения
#брак
«Мы реально классные родители»: Анна Хилькевич с мужем задумываются о четвёртом ребёнке
Анна Хилькевич с мужем задумываются о рождении четвёртого ребёнка
14 апреля 2025, 21:55

Анна Хилькевич (фото: Telegram @khilkevich_anna)

Анна Хилькевич посетила премию «VOICE: Главные лица», где откровенно высказалась о материнстве. 38-летняя актриса рассказала, что они с мужем задумываются о четвёртом ребёнке.
Артистка воспитывает троих детей от бизнесмена Артура Мартиросяна. Старшая дочь у пары родилась в 2015 году, средняя – в 2018, а младшая осенью 2024-го.

Для светского выхода многодетная мама подобрала впечатляющий образ: облегающее чёрное латексное платье в пол без рукавов, длинные перчатки, крупные украшения и макияж с тёмной помадой.

«Я прошлый год практически весь была беременна, девять месяцев, поэтому моё главное достижение – это мои роды. И эта новость была одной из самых главных новостей в моей жизни. Это даже не рождение дочери, а то, что я одолела новую высоту – я стала многодетной мамой. Я справилась с этими трудностями, которые возникли в первые месяцы жизни, это было непросто», – откровенно высказалась Хилькевич в беседе с изданием VOICE.
Несмотря на заботу о детях и муже звезда продолжает активно работать. Она отметила, после каждой беременности у многих женщин появляется «новая суперсила».

«Пока могу сказать, что я хочу четвёртого ребёнка. Мы с мужем реально классные родители. Мы хорошие родители, мы уделяем время каждому ребенку. Мы углубляемся в вопросы воспитания, но если говорить все-таки ещё об одном ребёнке, мы не резиновые, нас пока не хватит на качественное общение с каждым. Но в 45 лет точно нет. Я думаю, что у меня внутренний потолок есть, это 42 года», – отметила актриса.
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Раскрыт многомиллионный гонорар завирусившейся Кадышевой
Надежда Кадышева стала брать до 5 млн рублей за концерт на волне популярности
14 апреля 2025, 21:19

Надежда Кадышева (фото: РИА Новости/Станислав Жданов)

Продюсер Сергей Дворцов в интервью порталу «Абзац» раскрыл гонорар и райдер певицы Надежды Кадышевой.
Коллектив ансамбля «Золотое кольцо» в райдере указал воду, чай, кофе и фруктовую тарелку, а также печенье и сушки. Это всё, что требуют музыканты. Алкоголь в списке требуемого отсутствует как у самой Кадышевой, так и у её коллег.

Также Дворцов высказался о заработке коллектива. Он отметил, что на финансовую составляющую оказала большое воздействие молодая аудитория, которая начала активно слушать композиции ансамбля.

«Сейчас Кадышева зарабатывает до 5 миллионов рублей за мероприятие. Вирусный трек увеличивает гонорар любого артиста, она подтянула молодежь – пример для многих исполнителей. Возможно, она сама не ожидала, что песня получит отклик», – подчеркнул продюсер.
Напомним, что сейчас ансамбль Кадышевой «Золотое кольцо» переживает вторую волну популярность благодаря песне «Плывет веночек», которая завирусилась в соцсетях.

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#алкоголь
#молодёжь
#музыканты
#кофе
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#продюсер
#деньги
#концерт
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Мария Погребняк рассказала о двух своих браках: «первый муж не был абьюзером»
Мария Погребняк заявила, что поддерживает связь с бывшим мужем
14 апреля 2025, 21:07

Мария Погребняк (Фото: Инстаграм* @mariapoga_)

Многодетная мама и блогер Мария Погребняк не говорит о проблемах в личной жизни. Однако не из-за того, что она скрывает проблемы, а так как у нее действительно всё хорошо — как с экс-супругом, так и с нынешним.
Общаясь с журналистами на премии «Voice: Главные лица», блогер упомянула обоих своих возлюбленных. Она призналась, что общается с бывшим мужем — футболистом Павлом Погребняком, а вот бизнесмен и хоккеист Игорь Головинский вообще «носит её на руках».

«У меня всего лишь два опыта отношений. Первый муж не был абьюзером, мне повезло. Мы хорошо общаемся, дружим, поддерживаем связь, воспитываем вместе троих сыновей», — откровенничала блогер в интервью Super.

Погребняк считает Игоря замечательным человеком и отмечает, что мужчина делает ее счастливой каждый день.

Свои отношения с бизнесменом Мария не афиширует, поскольку он не желает быть публичным человеком. По словам Погребняк, они никогда не ссорятся.

«Тьфу-тьфу-тьфу», — добавила звезда.

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Фанаты рэпера Скриптонита обеспокоены его внешним видом – фото

Певица Марго о дружбе с 19-летней невестой Григория Лепса: «Знаю многие её секреты»

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#бизнесмен
#мужчина
#отношения
#блогер
#брак
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Фанаты рэпера Скриптонита обеспокоены его внешним видом – фото
14 апреля 2025, 21:02

Скриптонит (фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Рэпер Скриптонит (настоящее имя – Адиль Жалелов) напугал поклонников своим внешним видом. Пользователи соцсетей обратили внимание на худобу артиста.
Фанаты забили тревогу после того, как популярный стример Александр Зубарев поделился фотографией со Скриптонитом в своих соцсетях.

На снимке звезда интернета приобнял музыканта, у которого, как посчитали поклонники, очень болезненный вид. При этом нет совершенно никаких сведений о состоянии здоровья артиста. К тому же, он неактивно ведёт соцсети.

«Пусть поможет ему деньгами на лекарства или хотя бы костыли купит», – написал один из комментаторов.
Вместе с тем, другая часть фанатов призвала не паниковать и предположила, что Скриптонит мог похудеть благодаря специальной диете, необходимой из-за диагностированной у него язвы желудка.

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#соцсети
#площадки
#лекарства
#рэп
#музыкант
#здоровье
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Певица Марго о дружбе с 19-летней невестой Григория Лепса: «Знаю многие её секреты»
Певица Марго заявила, что знает многие секреты 19-летней невесты Лепса Авроры
14 апреля 2025, 20:50

Григорий Лепс и Аврора Киба (Фото: Инстаграм* @avrorakiba)

Бывшая участница шоу «Дом-2», а сейчас подруга Филиппа Киркорова заявила, что тесно общается с 19-летней невестой Григория Лепса. По словам исполнительницы, они с Авророй проводят много времени вместе и доверяют друг другу многое — именно ее Марго может назвать своей подругой в шоу-бизнесе.
«Я знаю многие её секреты, но ни за что ни с кем ими не поделюсь, потому что я умею их хранить. Аврора совсем молоденькая девочка, ей всего 19 лет, но она уже многое прошла в жизни, поэтому очень повзрослела», — откровенничала Марго в беседе с порталом «Страсти».

Певица призналась, что девушкам есть о чем поговорить, они с невестой Григория Лепса понимают друг друга.

Кстати, Аврора присутствовала на вечеринке в честь дня рождения Марго, которая прошла в конце марта.

Стоит напомнить, что публика узнала об отношениях Григория Лепса и Авроры Кибы прошлом году. Артист не скрывает, что его окружение было, мягко говоря, удивлено новой избранницей, и отмечает, что не интересовался мнением детей по поводу возлюбленной. Киба активно обсуждает детали предстоящего торжества с подписчиками.

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#свадьба
#отношения
#певица
#артист
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