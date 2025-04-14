Natan рассказал об отношениях с супругой и ревности: «Не давал таких поводов»

Натан (Фото: Телеграм @natanonline)
В последнее время публика часто обсуждает интрижки рэпера Natana на шоу о выживании. После выхода в эфир выпусков, где артист позволял себе близкое общение с Бьянкой и Лерчек, в отношениях с женой наступили непростые времена.
На красной дорожке премии «Voice Главные лица 2025» журналисты спросили у Natan'а о подробностях воссоединения с Анастасией Швецовой. Однако рэпер начал увиливать от ответа.
Всем тем, кто беспокоится за личную жизнь артиста, рэпер посоветовал «следить за ходом событий». Однако артист заметил, что хотел бы помириться с Анастасией.
На вопрос, может ли музыкант назвать себя ревнивцем, он ответил, что его любимый человек «никогда не давал» подобных поводов.
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«Есть информация, что мы помирились? Где? Есть официальное подтверждение этому?», — отмечал исполнитель хита «Дерзкая».
Всем тем, кто беспокоится за личную жизнь артиста, рэпер посоветовал «следить за ходом событий». Однако артист заметил, что хотел бы помириться с Анастасией.
«Дальше мы уже будем подтверждать что-то официально — помирились мы или нет», — обратил внимание Natan в интервью Super.
На вопрос, может ли музыкант назвать себя ревнивцем, он ответил, что его любимый человек «никогда не давал» подобных поводов.
«Я пока не могу давать какую-то чёткую оценку — ревнивый я или нет. Наверное, да», — поделился рэпер.
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Ольга Енгалычева