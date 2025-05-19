Марк Эйдельштейн появился на красной дорожке Каннского кинофестиваля

Марк Эйдельштейн (Фото: ВКонтакте @m.eydel)
Актер Марк Эйдельштейн появился на Каннском кинофестивале, передает Super.ru.
На мероприятии восходящая звезда мирового кино присутствовал в классическом смокинге. Марк скромно прошелся перед камерами и даже не стал веселиться, как делал это на «Оскаре».
Стоит отметить, что ни один из коллег по фильму «Анора» не присоединился к Эйдельштейну в Каннах. В своем Telegram-канале актер показал, что привез с собой в Канны дымковские игрушки с изображениями героев оскароносной картины.
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Стоит отметить, что ни один из коллег по фильму «Анора» не присоединился к Эйдельштейну в Каннах. В своем Telegram-канале актер показал, что привез с собой в Канны дымковские игрушки с изображениями героев оскароносной картины.
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Екатерина Коршунова