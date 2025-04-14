Марк Эйдельштейн рассказал о встрече с A$AP Rocky на Неделе моды в Париже

Марк Эйдельштейн (Фото: ВКонтакте @m.eydel)
Марк Эйдельштейн рассказал о встрече с рэпером A$AP Rocky на Неделе моды в Париже. Историей он поделился в шоу «Вписка».
Актёр отметил, что он увидел рэпера во время показа и долго думал, пойти или нет, и в конечном итоге не решился. Но после произошла ситуация, которая его шокировала, – A$AP Rocky сам подошёл к нему и заявил, что только накануне посмотрел «Анору».
Рэпер уточнил, что больше всего он оценил, как Эйдельштейн сыграл наркотическое опьянение, поскольку передать такое состояние удаётся далеко не всем. При этом Марк уточнил, что никогда в жизни не употреблял запрещённые вещества.
Ранее в соцсетях распространились видеозаписи, на которых видно, что A$AP Rocky сам подошёл к Эйдельштейну, чтобы поприветствовать и выразить восхищение его актёрской игрой.
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Рэпер уточнил, что больше всего он оценил, как Эйдельштейн сыграл наркотическое опьянение, поскольку передать такое состояние удаётся далеко не всем. При этом Марк уточнил, что никогда в жизни не употреблял запрещённые вещества.
Ранее в соцсетях распространились видеозаписи, на которых видно, что A$AP Rocky сам подошёл к Эйдельштейну, чтобы поприветствовать и выразить восхищение его актёрской игрой.
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Анастасия Чинкова