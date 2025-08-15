Марк Эйдельштейн сыграет главную роль в фильме «Щелкунчик»

15 августа 2025, 22:28

Марк Эйдельштейн сыграет главную роль в российском «Щелкунчике»

Марк Эйдельштейн (Фото: Instagram* / @mark.eydel)

В России готовится к съёмкам биографическая лента, посвящённая работе Петра Чайковского над балетом «Щелкунчик».