Марк Эйдельштейн сыграет главную роль в фильме «Щелкунчик»

Марк Эйдельштейн сыграет главную роль в российском «Щелкунчике»
В России готовится к съёмкам биографическая лента, посвящённая работе Петра Чайковского над балетом «Щелкунчик».
Как сообщает Life.ru со ссылкой на продюсера проекта Петра Анурова, главную роль исполнит Марк Эйдельштейн.
Сюжет картины охватит непростой период жизни великого композитора, когда создавалось одно из его самых известных произведений.
Премьера намечена на 1 января 2028 года. Среди возможных участников проекта — Оксана Акиньшина, Виктория Исакова, Светлана Ходченкова и Полина Цыганова.
