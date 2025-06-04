Маркл приостановила продажи своего бренда из-за ажиотажа

04 июня 2025, 13:07

Меган Маркл приостановила продажу джема за 1200 рублей

Фото: Istock/Irrin0215

Меган Маркл приостановила выпуск продукции своего нового бренда As Ever после того, как первая партия была распродана менее чем за час. В линейку вошли джемы, мед, чай и смеси для выпечки, но продолжения продаж пока не предвидится.