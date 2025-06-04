Маркл приостановила продажи своего бренда из-за ажиотажа
Меган Маркл приостановила выпуск продукции своего нового бренда As Ever после того, как первая партия была распродана менее чем за час. В линейку вошли джемы, мед, чай и смеси для выпечки, но продолжения продаж пока не предвидится.
Герцогиня Сассекская объяснила свое решение нежеланием раздражать покупателей дефицитом товаров. Она призналась, что столкнулась с множеством проблем в бизнесе, начиная с разногласий по поводу названия и заканчивая критикой высоких цен.
Однако эксперты считают, что это может быть продуманным маркетинговым ходом, чтобы создать ажиотаж вокруг бренда. Банка джема от Меган Маркл стоит 11 фунтов (1200 рублей), а мед — 22 фунта (2400 рублей).
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