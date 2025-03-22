Названа причина смерти актрисы Ларисы Голубкиной

Лариса Голубкина (фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)
В субботу, 22 марта, скончалась народная артистка РСФСР Лариса Голубкина. Продолжительное время звезда фильма «Гусарская баллада» боролась с тяжёлым заболеванием.
Причиной смерти актрисы, которая в начале этого месяца отпраздновала 85-летие, стал рак крови третьей степени. На фоне онкологии Голубкина в последнее время стремительно теряла вес и уже не вставала с постели. Прошлой осенью ей был присвоен паллиативный статус.
В последние месяцы артистка жаловалась на слабость и плохое самочувствие. При этом обезболивающие ей практически не помогали. Поскольку Лариса Ивановка не могла подниматься с постели, её тело покрылось пролежнями. Регулярно к ней приезжали врачи, чтобы купировать сильные боли.
С болезнью Вальденстрема Голубкина боролась с 2014 года. Диагноз ей поставили в Германии. За восемь лет лечения актриса прошла несколько курсов химиотерапии и даже добилась ремиссии – до 2022 года патология развивалась медленно. Однако в прошлом году болезнь начала прогрессировать. Летом артистку госпитализировали, а в августе врачи признали её неизлечимо больной.
На публике Голубкина последний раз появилась также летом 2024 года. Она посетила пресс-конференцию в честь дня рождения Тихона Хренникова и премьеру спектакля «Гусарская баллада» в Театре Российской армии. Тогда состояние артистки уже было плохим: она была прикована к инвалидному креслу, были заметны нарушения слуха и зрения. При этом речь ещё сохранялась.
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В последние месяцы артистка жаловалась на слабость и плохое самочувствие. При этом обезболивающие ей практически не помогали. Поскольку Лариса Ивановка не могла подниматься с постели, её тело покрылось пролежнями. Регулярно к ней приезжали врачи, чтобы купировать сильные боли.
С болезнью Вальденстрема Голубкина боролась с 2014 года. Диагноз ей поставили в Германии. За восемь лет лечения актриса прошла несколько курсов химиотерапии и даже добилась ремиссии – до 2022 года патология развивалась медленно. Однако в прошлом году болезнь начала прогрессировать. Летом артистку госпитализировали, а в августе врачи признали её неизлечимо больной.
На публике Голубкина последний раз появилась также летом 2024 года. Она посетила пресс-конференцию в честь дня рождения Тихона Хренникова и премьеру спектакля «Гусарская баллада» в Театре Российской армии. Тогда состояние артистки уже было плохим: она была прикована к инвалидному креслу, были заметны нарушения слуха и зрения. При этом речь ещё сохранялась.
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Анастасия Чинкова