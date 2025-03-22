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Названа причина смерти актрисы Ларисы Голубкиной

Лариса Голубкина скончалась от рака крови третьей степени
Лариса Голубкина (фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Лариса Голубкина (фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

В субботу, 22 марта, скончалась народная артистка РСФСР Лариса Голубкина. Продолжительное время звезда фильма «Гусарская баллада» боролась с тяжёлым заболеванием.
Причиной смерти актрисы, которая в начале этого месяца отпраздновала 85-летие, стал рак крови третьей степени. На фоне онкологии Голубкина в последнее время стремительно теряла вес и уже не вставала с постели. Прошлой осенью ей был присвоен паллиативный статус.

В последние месяцы артистка жаловалась на слабость и плохое самочувствие. При этом обезболивающие ей практически не помогали. Поскольку Лариса Ивановка не могла подниматься с постели, её тело покрылось пролежнями. Регулярно к ней приезжали врачи, чтобы купировать сильные боли.

С болезнью Вальденстрема Голубкина боролась с 2014 года. Диагноз ей поставили в Германии. За восемь лет лечения актриса прошла несколько курсов химиотерапии и даже добилась ремиссии – до 2022 года патология развивалась медленно. Однако в прошлом году болезнь начала прогрессировать. Летом артистку госпитализировали, а в августе врачи признали её неизлечимо больной.

На публике Голубкина последний раз появилась также летом 2024 года. Она посетила пресс-конференцию в честь дня рождения Тихона Хренникова и премьеру спектакля «Гусарская баллада» в Театре Российской армии. Тогда состояние артистки уже было плохим: она была прикована к инвалидному креслу, были заметны нарушения слуха и зрения. При этом речь ещё сохранялась.

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#диагноз
#онкология
«Повеял лёгкий ветерок развода»: шокирующие откровения Алексея Чумакова не довели до добра
Поклонники указали на разлад в семье Чумакова и Ковальчук
22 марта 2025, 13:01

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (фото: Telegram @juliakovalchuk82)

Супруги Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков откровенно поговорили об отношениях в интервью Светланы Бондарчук. Музыкант признался, что при первой встрече с телеведущей много лет назад оценил её исключительно с позиции «вдул бы».
Такая прямолинейная оценка девушки шокировала поклонников, которые сразу же принялись обвинять Чумакова в абьюзе и женоненавистничестве. Фанаты заявляли, что призёр шоу «Народный артист» рассматривает супругу исключительно с точки зрения плотских желаний.

После этого Чумаков попытался перевести сказанное в шутку, отметив, что в семье является бесправным человеком, мнение и желания которого не берут в расчёт ни жена, ни их две дочери. Он даже в шутку пригрозил, что подаст в суд на близких за абьюз.

Однако это заявление не улучшило положение Чумакова. Некоторые продолжили заявлять, что в семье, которая долгое время считалась самой гармоничной в отечественном шоу-бизнесе, случился разлад.

«Повеял лёгкий ветерок развода», – написал один из пользователей в комментариях.
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#артист
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Умерла вторая жена Андрея Миронова, актриса Лариса Голубкина
Умерла актриса Лариса Голубкина
22 марта 2025, 11:46

Лариса Голубкина (фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Телеведущий Андрей Малахов сообщил о смерти актрисы Ларисы Голубкиной.
В своём Telegram-канале шоумен написал, что новость о кончине звезды фильма «Гусарская баллада» пришла полчаса назад. Пост опубликован в 11:37.

«Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда „Гусарской баллады“, великолепная актриса Лариса Голубкина…», – написал Малахов.
9 марта Лариса Голубкина отметила юбилей – ей исполнилось 85 лет.

В последние годы народная артистка РСФСР серьёзно болела. В октябре 2024 года у неё обнаружили неизлечимую болезнь – злокачественное заболевание системы крови.

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#смерть
#актриса
#кино
#гусарская баллада
#юбилей
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Сергей Жуков подал заявку на регистрацию товарного знака «18 мне уже»
22 марта 2025, 11:23

Сергей Жуков (фото: Telegram @sezhukovrv)

Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «18 мне уже». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Судя по всему, певец устал от того, что фразу из его песни постоянно используют бизнесмены, печатая её на различной продукции. В основном, фраза наносится на товары для вечеринок совершеннолетия.

Отмечается, что заявка в Роспатент была подана от ООО «Руки вверх», которое владеет уже 11 товарными знаками, в числе которых бренд косметики РУКИ ВВЕРХ beauty, снеки «Жуковские вкусности», «Жуковский чай» и многое другое.

Неизвестно, будет ли Жуков производить какую-то продукцию в случае принятия его новой заявки. Однако под таким названием уже проводятся вечеринки, организуемые в сети его баров.

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«Дочь сама себя назвала во сне»: Ида Галич рассказала об имени будущего ребёнка и предстоящей свадьбе
Ида Галич рассказала, что имя будущей дочери пришло ей во сне
22 марта 2025, 11:08

Ида Галич (фото: Telegram @GALICH_onok)

Ида Галич ждёт второго ребёнка. Пол малыша блогер узнала во время путешествия Антарктиду и не стала скрывать его, честно раскрыв поклонникам.
О беременности 34-летней Галич стало известно в конце января. Блогер раскрыла положение на Неделе моды в Париже, надев облегающее платье, подчеркнувшее живот. Отцом малыша является бизнесмен Олег Ледвич.

Недавно звезда соцсетей узнала пол будущего ребёнка. Гендер-пати Галич провела во время поездки на Южный полюс Земли. Выяснилось, что у пары родится девочка.

«Мне перед гендер-пати приснился сон. Я была уверена, что путешествую с пацаном, потому что мы летим через экватор в Антарктиду. Я мать смелого мальчика, дважды, у меня в крови мужчина. И мне снился сон, что я беру торт, отламываю кусок и говорю: „Вау, у меня мальчик!“ И девочка, которая со мной была на корабле, говорит: „Какой же мальчик? У тебя девочка!“ Я смотрю на торт, и он розовый. Отвечаю: „Точно девочка“. Потом называю имя. То есть мой ребенок, как в случае с Леоном, сам назвал себя во сне. Я очень сильно этого ждала», –призналась Ида в новом шоу «Кстати», опубликованном в VK Видео.
Галич пока не раскрывает имя будущей дочки, но признаётся, что оно понравилось как ей, так и её избраннику. До это пара не могла сойтись во мнении, предлагая имена, которые не нравились партнёру. Однако имя, приснившееся Галич, стало единственным, понравившимся и Иде, и Олегу.

Также блогер рассказала о будущей свадьбе. О помолвке она объявила 1 января, однако само бракосочетание отложила, поскольку хочет прийти в форму после родов.

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Ида Галич узнала пол будущего ребёнка во время путешествия в Антарктиду
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Россию на конкурсе «Интервидение» будет представлять SHAMAN
22 марта 2025, 11:00

Фото: istockphoto/batuhan toker

На международном музыкальном конкурсе «Интервидение» Россию будет представлять заслуженный артист РФ Ярослав Дронов. Публике он известен под творческим псевдонимом SHAMAN.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник. Ранее специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой говорил, что представлять страну на этом музыкальном форуме будет кто-то из пятёрки наиболее популярных и узнаваемых исполнителей.

Международный музыкальный конкурс «Интервидение-2025» пройдёт в Москве и Московской области. Соответствующий указ 3 февраля подписал президент РФ Владимир Путин. Швыдкой говорил, что мероприятие пройдёт в сентябре. Своё участие уже подтвердили 20 стран, включая государства, входящие в БРИКС.

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