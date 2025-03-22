Умерла вторая жена Андрея Миронова, актриса Лариса Голубкина

Лариса Голубкина (фото: РИА Новости/Алексей Никольский)
Телеведущий Андрей Малахов сообщил о смерти актрисы Ларисы Голубкиной.
В своём Telegram-канале шоумен написал, что новость о кончине звезды фильма «Гусарская баллада» пришла полчаса назад. Пост опубликован в 11:37.
В последние годы народная артистка РСФСР серьёзно болела. В октябре 2024 года у неё обнаружили неизлечимую болезнь – злокачественное заболевание системы крови.
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«Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда „Гусарской баллады“, великолепная актриса Лариса Голубкина…», – написал Малахов.9 марта Лариса Голубкина отметила юбилей – ей исполнилось 85 лет.
В последние годы народная артистка РСФСР серьёзно болела. В октябре 2024 года у неё обнаружили неизлечимую болезнь – злокачественное заболевание системы крови.
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Анастасия Чинкова