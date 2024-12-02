«У меня нет больше дома»: как советская актриса Инна Выходцева доживает свои дни в доме престарелых

Инна Выходцева (Фото: скриншот фильма Огоньки)
Заслуженная артистка Российской Федерации Инна Выходцева после звездных ролей и счастливого брака проводит остаток жизни в доме престарелых. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Актрисе удалось успешно построить семью и карьеру
Инна Выходцева известная актриса 50-60-х годов. Она сыграла главные роли в фильмах «Балтийская слава», «Лавина с гор», «Юность наших отцов». Публика также помнит ее по эпизодическим ролям в картинах «Москва слезам не верит» и «Служебный роман». Голосом Инны Николаевны с экранов советских телевизоров говорили актрисы Софи Лорен и Клаудиа Кардинале. Отличница ВГИКа была очень любима публикой и коллегами по работе. Актриса много играла в спектаклях и снималась в фильмах.
Даже личная жизнь Выходцевой была связана с актерской работой. Со своим будущим супругом Львом Поляковым актриса познакомилась во время учебы во ВГИКе. После Лев Поляков и Инна Выходцева играли вместе в фильмах «Тревожное воскресенье», «Как живете, караси?», «Мертвые души», «Барышня-крестьянка».
Инна Выходцева (Фото:РИА Новости)
В 1960 году в актерской семье родился сын Никита. Семья актрисы была построена на любви и была идеальна. Долгие годы актрисе удавалось совмещать работу и дом, при этом преуспевать и на том и на другом поприще. Актеры вырастили замечательного сына. После учебы он уехал работать переводчиком в Доминиканскую Республику.
Череда смертей
Безоблачная жизнь актрисы закончилась в конце 1990-х. В Доминиканской Республике случилось сильное наводнение и в стихийном бедствии пропал единственный сын актеров – Никита. Его тело так и не было найдено.
«Мы кинулись искать сына. Обращались за помощью в Красный Крест, в МИД. Но все бесполезно. Потом моя родственница ходила к гадалке, и та подтвердила, что Никиты нет в живых. Их всех смыло в океан», — делилась актриса с корреспондентами Пятого канала.
Лев Поляков (Фото:РИА Новости/Георгий Тер-Ованесов)
Спустя три года от обширного инсульта скончался супруг Выходцевой. Он не смог пережить потерю сына. С тех пор Заслуженная артистка России осталась жить одна в уютной двухкомнатной квартире. До 2017 года она продолжала сниматься в эпизодических ролях и часто появлялась на телевидении в качестве гостя различных ток-шоу и программ, посвященных советским артистам.
Племянник мужа и дом престарелых
В 2022 году в жизни актрисы появился племянник мужа – Евгений. Он на глазах знакомых забрал актрису из больницы, после чего Инна Выходцева пропала на несколько месяцев. После выяснилось, что Выходцева в свои 88 лет оказалась в Доме ветеранов сцены.
«Инночка с 62-го года жила в своем доме на улице Ярцевской. Инна очень любила свою квартиру, а теперь у нее все отняли! Если она нуждается в помощи, то Гильдия актеров кино обязана просто обеспечить ее сиделкой, но не лишать насильно человека жилья, пока он жив! Произошло то, чего никто из друзей не ожидал», — делится подруга Инны Николаевны.По словам же самой Инны Выходцевой, племянник Евгений очень редко навещает ее. Кроме того, она очень скучает по своей квартире.
«У меня нет больше дома, его не вернуть. Женя ко мне совсем не приходит. Последний раз он был у меня перед Новым годом», — рассказывает актриса изданию NEWS.ru
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