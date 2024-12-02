«Тянула деньги и ушла к бывшему»: главная трагедия в личной жизни покойного актера Гришечкина

Вячеслав Гришечкин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
«Надо было уехать за границу»: Первый брак Вячеслава Гришечкина
Первый брак Гришечкина стал спонтанным и практически не по любви. Он женился на костюмере по имени Мария, которая трудилась с ним в одном театре. Брак был вынужденным из-за предстоящей поездки за границу, поскольку холостых мужчин из СССР не выпускали. Подходящую кандидатуру актеру посоветовал его педагог.
Есть мнение, что в то время Вячеслав уже был влюблен в свою будущую вторую супругу Анну, однако она тогда выбрала друга Гришечкина. Оба брака были заключены почти в одно время.
В 1990 году на свет появилась единственная дочь актера Ольга. Стоит отметить, что брак долго не продлился и уже спустя несколько лет Гришечкин ушел от жены. Позже он рассказывал, что его мучила совесть, но он не видел смысла делать несчастными две семьи. Семейная жизнь Анны тоже не заладилась. Она поняла, что любит Вячеслава.
Онкология, алкоголизм и сильная любовь: Каким был второй брак Вячеслава Гришечкина
Несмотря на разрыв, Гришечкин и Мария остались в хороших отношениях. А вот Анна стала его настоящей второй половиной. Они прожили вместе 25 лет. Однако в 2013 году женщине диагностировали онкологию. Спустя 4 года после попыток излечиться Анна скончалась.
Гришечкин долго винил во всем себя. Ему казалось, что это он не уследил и не помог вовремя. На почве сильных переживаний артист погрузился в депрессию и начал пить. По его словам, он хотел уйти из жизни. Однако лишь последняя любовь помогла ему выйти из этого состояния.
«Тянула деньги, а потом ушла к бывшему мужу»: Последняя любовь Гришечкина, которая привела его к смерти
Диана Бичарова была младше его на 26 лет. Впервые с молодой возлюбленной пожилой актер появился на публике в 2021 году. А еще через год он сделал ей предложение. Это произошло прямо в театре, на глазах у сотен зрителей. Гришечкин подарил Диане обручальное кольцо за 1,5 млн рублей и колье.
Бичарова говорила, что Вячеслав был самым добрым и всепонимающим мужчиной в ее жизни. И вот почему: спустя некоторое время выяснилось, что Гришечкин спонсировал своей возлюбленной пластические операции, в том числе и маммопластику.
Свадьба должна была состояться 28 июня, однако неожиданно для всех Диана решила вернуться к своему бывшему мужу, с которым сочеталась повторным браком. Гришечкин записал бывшей возлюбленной послание с пожеланием счастья. Возможно, он не сразу осознал, что его использовали.
Разрыв с Бичаровой окончательно испортил его здоровье. В СМИ писали, что ранее артист потерял еще одну дорогую ему женщину — маму. Он чувствовал себя одиноким и никому не нужным. Давние проблемы с сердцем дали о себе знать. От многочисленных бед и переживаний Гришечкин скончался в 61 год.
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