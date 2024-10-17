Продюсер Аствацатрян объяснил неспособность наших актёров найти себя в Голливуде

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Кинопродюсер Артур Аствацатрян рассказал, что российские актёры испытывают трудность по нахождению работы за границей, в частности в Голливуде во многом из-за языкового барьера.
«Несмотря на то, что многие актёры изучают английский язык, недостаточное владение им может стать серьёзным препятствием для эффективного взаимодействия с западной аудиторией. Для успешного карьерного роста в Голливуде надо учитывать не только языковые особенности, но и местный менталитет и культурные тенденции. Это основная», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Аствацатрян.
Кроме этого, по его мнению, российским артистам мешает и тот факт, что им сложно вникнуть и понять предпочтения американской публики, а также адаптировать в этой связи свой стиль.
А вот иностранным творцам, в частности художникам удаётся демонстрировать своё творчество в России. Так, в Москве открылась выставка полотен австрийского художника Руди Молачека «Энергия цвета». Он признался, что с удовольствием посетит нашу страну вновь со своей выставкой.
«Написанные мной за последние десять лет картины объединены в один цикл, и я хотел представить его в экспозиционном пространстве. Мне хотелось, чтобы этот визуальный ряд образовал целостный живописный образ. Я хочу подчеркнуть колорит, характер мазков и ударов кисти моих работ», — прокомментировал в беседе с RT Молачек.
Ранее сообщалось, что певица Полина Гагарина обратилась в Европейский суд с требованием снять санкции, наложенные в рамках 14 пакета ЕС против России.
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