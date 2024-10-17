Певица Гагарина оспаривает санкции в Европейском суде

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Певица Полина Гагарина обратилась в Европейский суд с требованием снять санкции, наложенные в рамках 14 пакета ЕС против России. Она считает, что Совет ЕС ошибся, когда ввел ограничения против нее.
Гагарина указывает, что Совет не объяснил, почему ее включили в санкционный список, не предоставил доказательств и не учел ее права на свободу творчества и выражения мнения. Об этом сообщил телеграм-канал The Sanctions Law.
В своем иске Гагарина перечислила такие нарушения со стороны Совета ЕС, как невыполнение обязанности доказывать вину, отсутствие права на судебную защиту, отсутствие указания причин и игнорирование принципов свободы творчества и выражения мнения.
14-й пакет санкций ЕС против РФ был приняли 24 июня. Россиян, попавших под ограничения, обвинили в действиях, которые, по мнению ЕС, подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Им запретили въезд в страны ЕС, транзит через их территории, а европейцам и компаниям — любые финансовые операции с этими людьми. В частности Гагариной заблокировали YouTube-канал, ее песни удалил Apple Music, также ее страница пропала из музыкального сервиса Spotify.
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В своем иске Гагарина перечислила такие нарушения со стороны Совета ЕС, как невыполнение обязанности доказывать вину, отсутствие права на судебную защиту, отсутствие указания причин и игнорирование принципов свободы творчества и выражения мнения.
14-й пакет санкций ЕС против РФ был приняли 24 июня. Россиян, попавших под ограничения, обвинили в действиях, которые, по мнению ЕС, подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Им запретили въезд в страны ЕС, транзит через их территории, а европейцам и компаниям — любые финансовые операции с этими людьми. В частности Гагариной заблокировали YouTube-канал, ее песни удалил Apple Music, также ее страница пропала из музыкального сервиса Spotify.
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Лия Мурадьян