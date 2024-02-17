Милохин нокаутировал индийца в первом боксерском бою в жизни

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Российский блогер Даня Милохин добился победы в своем первом боксерском поединке в карьере.
22-летний спортсмен из Оренбурга отправил в нокаут индийского блогера Аджмала Хана на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае. Сражение завершилось в первом раунде, когда Милохин заставил соперника прижаться к канатам и нанес ряд удачных ударов в голову, что заставило главного судью досрочно прекратить бой.
В прошлом Милохин принимал участие в шоу «Ледниковый период», где он выступал в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой в прошлом сезоне. И хотя им не удалось одержать победу, пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей.
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«Простите, я планировал продлить поединок и завершить его в третьем раунде. Я не ожидал, что все закончится так быстро. Меня охватила радость», — прокомментировал Милохин дебютную победу.
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Артем Кузьмин