Mash: иноагент Андрей Макаревич* бросил последний бизнес в России

11 декабря 2025, 11:42

Андрей Макаревич* (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Иноагент Андрей Макаревич* завершил свою последнюю бизнес-инициативу в России после того, как суд удовлетворил иск ресторана «Шмак» и прекратил охрану товарного знака «Смак».