Mash: иноагент Андрей Макаревич* бросил последний бизнес в России
Иноагент Андрей Макаревич* завершил свою последнюю бизнес-инициативу в России после того, как суд удовлетворил иск ресторана «Шмак» и прекратил охрану товарного знака «Смак».
Как пишет телеграм-канал Mash, солист группы «Машина времени» был совладельцем компании «Тот самый Смак», которая занималась защитой товарных знаков бренда и архивом старых выпусков шоу. Планы по возрождению телепередачи в 2025 году с одним из продюсеров прежних сезонов не реализовали.
Последний выпуск «Смака» вел Иван Ургант, прежде чем программу закрыли в 2018 году. Эта фирма была последним делом Макаревича* — свою индивидуальную предпринимательскую деятельность он закрыл в 2023 году после переезда в Израиль.
Финансовое состояние предприятия оставляло желать лучшего: 2022 год оно завершило с убытком в 100 тысяч рублей, в 2023 году заработало лишь 150 тысяч, а в 2024 году снова ушло в минус на 63 тысячи рублей. На компанию зарегистрировали три товарных знака, однако суд недавно удовлетворил просьбу ресторана «Шмак» о прекращении их охраны.
