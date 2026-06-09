Mash: Сын Децла продаёт семикомнатную квартиру отца в центре Москвы за 90 млн
В центре Москвы выставили на продажу легендарную семикомнатную квартиру покойного рэпера Децла (Кирилла Толмацкого). Жильё площадью, сопоставимой с целым этажом в хрущёвке на улице Казакова, оценили в 90 миллионов рублей, пишет телеграм-канал Mash.
Покупателя на объект уже нашли — недвижимостью заинтересовался московский миллионер. Изначально хоромы планировалось предложить широкому рынку летом, пока же сделку ведут в закрытом формате, без публичных объявлений. По ситуации нет единого мнения: мать рэпера против продажи, тогда как его сын настаивает на ней.
По данным СМИ, наследство решили реализовать из-за финансовых трудностей. Раньше часть расходов брала на себя бабушка Толмацкого, но теперь этой возможности нет. Музыкальная карьера сына Децла не приносит стабильного дохода, и содержать такую квартиру стало проблематично. Семья рассчитывает продать её и приобрести несколько более доступных вариантов для жизни.
Эта квартира — знаковое место для друзей и поклонников Кирилла. Здесь он работал над своими треками, принимал музыкантов, художников и других представителей творческой сцены. Внутри до сих пор сохранились мебель, предметы интерьера и дизайнерские решения времён рэпера.
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