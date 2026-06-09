Mash: Сын Децла продаёт семикомнатную квартиру отца в центре Москвы за 90 млн

09 июня 2026, 13:29

Антоний Толмацкий (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В центре Москвы выставили на продажу легендарную семикомнатную квартиру покойного рэпера Децла (Кирилла Толмацкого). Жильё площадью, сопоставимой с целым этажом в хрущёвке на улице Казакова, оценили в 90 миллионов рублей, пишет телеграм-канал Mash.