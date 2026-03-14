Сын Децла оценил кавер Zivert на песню «Слёзы»
Сын рэпера Децла — Антоний Толмацкий — прокомментировал кавер певицы Zivert на трек Слёзы. Своим мнением он поделился в личном Telegram-канале.
Антоний признался, что в целом негативно относится к практике, когда одну и ту же песню снова и снова перепевают. По его словам, подобные интерпретации иногда выглядят как «копипаст» оригинальной композиции.
Тем не менее он отметил, что среди подобных попыток новая версия Zivert показалась ему наиболее удачной. Толмацкий подчеркнул, что, несмотря на поп-формат, работа певицы получилась качественной с точки зрения вокала.
При этом сын артиста уточнил, что слушал композицию лишь один раз и не говорил о её художественной ценности. Он также добавил, что для многих поклонников творчество его отца остаётся особенным, поэтому каждый слушатель сам решает, как относиться к подобным интерпретациям.
