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«Такой красавец!»: Виктория Боня влюбилась по пути на Эверест

Телеведущей Виктории Бони понравился пилот самолета по пути на Эверест
Виктория Боня (фото: Telegram @v_bonya)

Виктория Боня (фото: Telegram @v_bonya)

Виктория Боня решила покорить гору Эверест. 45-летняя телеведущая прошла многодневную подготовку перед восхождением на самую высокую точку в мире.

Боня уже начала акклиматизацию в первом лагере экспедиции. Модель призналась, что уже начала ощущать признаки горной болезни.

«Горную болезнь никто не отменял. Мы только прилетели, а я уже чувствую высоту... Мы будем идти до Эвереста шесть дней, и приюты будут всё более простенькими... Аппетита пока нет», — рассказала Боня.

Виктория также призналась, что по пути до базы ей приглянулся пилот самолета. Телезвезда хотела бы пообщаться с ним после экспедиции.

«У меня давление поднялось от этого пилота, какой красавец! На самом деле для меня внешность мужская не столь значительная... Он из Швейцарии. Аж давление подскочило», — сказала Боня.
Виктория Боня никогда не была замужем. Телеведущая подчеркивала, что это принципиальное решение.

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#пилот
#шоу-бизнес
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Анна Заворотнюк оставила новорожденного ради похода в салон красоты
Анна Заворотнюк ради салона красоты впервые оставила сына после его рождения
17 апреля 2025, 13:23

Анна Заворотнюк (Фото: Инстаграм* @anna_zavorotnyu)

Анна Заворотнюк впервые после рождения ребенка оставила его, чтобы отправиться по своим делам. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк посетила салон красоты.

За малышом следили родные семьи. В отсутствии мамы мальчика опекала ребенка его бабушка Валентина Борисовна.

29-летняя Анна Заворотнюк находится в браке с бизнесменом Тимуром Исмаиловым. В апреле у пары родился сын, который получил имя Марсель.

«Первая вылазка в город за две недели... Покрасили корни, кончики подровняли, как всегда идеально! Ногти тоже были спасены», — рассказала Анна.
Ранее Заворотнюк призналась, что заплатила за некачественный маникюр 10 тысяч рублей.

Мать Анны известная телеведущая и актриса Анастасии Заворотнюк скончалась 29 мая 2024 года в возрасте 53 лет. Анастасия продолжительное время боролась с онкологией.

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Орбакайте грозит статус иноагента из-за концерта перед украинцами

Алла Пугачёва может вскоре навсегда вернуться в Россию

*Запрещен в РФ.
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#актриса
#салон красоты
#сын
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Племянница Галкина* приехала на день рождения Пугачёвой вместе с бойфрендом
17 апреля 2025, 13:13

Алла Пугачёва и её крестница Алина Галкина (Фото: Instagram**, @galkinalin)

Во вторник, 15 апреля, Алла Пугачёва отметила своё 76-летие на Кипре. На праздник приехали самые близкие, среди них родные Максима Галкина* — брат юмориста Дмитрий, его жена, сын Гриша и дочь Алина, которая приходится Примадонне крестницей.
Как пишет издание «7Дней.ru», Алина приехала в гости к Пугачёвой вместе с возлюбленным Михаилом. Пара привезла имениннице роскошный букет цветов в розовой гамме.

Крестница певицы начала встречаться с Михаилом в прошлом году. Она уверяет, что встретила настоящую любовь. Алина учится за границей, часто путешествует по Европе. Её брат Гриша пытается строить карьеру рэпера, но пока большой успех к нему не пришёл.

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Экс-домработница Пугачевой рассказала о праздновании дня рождения Примадонны

Продюсер Лободы и любовник Галкина*: кто из звезд и как поздравил Пугачеву с 76-летием

*признан в России иноагентом.
**принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
#алла пугачёва
#день рождения
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Кудрявцева опровергла слухи об огромной задолженности мужа перед ФНС
Кудрявцева заявила, что ИП ее мужа давно закрыто и долгов нет
17 апреля 2025, 13:07

Лера Кудрявцева (Фото: Telegram/lerakudryavtseva)

Сегодня появились данные о том, что муж телеведущей Леры Кудрявцевой хоккеист Игорь Макаров должен налоговой 2,1 миллиона рублей. По информации Mash, у мужчины был бизнес, связанный с торговлей. Погасить долг спортсмен якобы не может, потому что нигде не работает. Подробности выяснило издание Super.
«ИП давно закрыто, долгов нет. ИП не закрывают, даже если долг в один рубль. Поэтому странная непроверенная информация», — прокомментировала Кудрявцева.
В январе прошлого года теледива говорила, что ушла от хоккеиста спустя десять лет брака. Причиной были названы проблемы спортсмена с алкоголем. Позже Кудрявцева заявила, что «уйти — не равно развестись», дав понять, что не планирует развод. Сегодня, судя по совместным фото, у пары все хорошо.

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#новости
#долги
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Алла Пугачёва может вскоре навсегда вернуться в Россию
Шоумен Барецкий заявил, что Пугачёва может вернуться в РФ уже этим летом
17 апреля 2025, 12:46

Стас Барецкий (Фото: Telegram @baretsky_stas)

Певица Алла Пугачёва может вернуться в Россию уже летом 2025 года. Так считает шоумен Стас Барецкий.
«По моим ощущениям, Пугачёва вернется в Россию, может быть, этим летом, причем навсегда. Она экспрессивный человек. Она очень хочет вернуться. У нее здесь все, на Западе ее ничего не держит. Думаю, летом она вернется, есть предпосылки, была подготовка», — отметил Барецкий в беседе с NEWS.ru.

При этом он уточнил, что Галкин* в Россию не вернётся, так как боится.

По его словам, Кристина Орбакайте попала под влияние Галкина*. Тем не менее шоумен думает вернуть певицу на родину, пока она не наделала никаких глупостей.

«Жалко мне ее. Она под влиянием Галкина находится», — добавил Барецкий.

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* Включен Минюстом РФ в реестр иноагентов
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#цена
#человек
#рф
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Орбакайте грозит статус иноагента из-за концерта перед украинцами
Кристину Орбакайте могут признать иноагентом за концерт перед украинцами
17 апреля 2025, 12:43

Кристина Орбакайте (Фото: Telegram @orbakaite_k_telegram)

Кристина Орбакайте может быть проверена на наличие иностранного финансирования. Вопросы к певице появились после украинского корпоратива.
Об этом сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в своем Telegram-канале.

Как утверждает источник, оплата работы Орбакайте на вечеринке могла быть произведена за счет иностранного финансирования. При подтверждении этого Орбакайте может быть внесена в список иноагентов.

«Мы подготовили обращения с просьбой проверить дочь Аллы Пугачевой — Кристину Орбакайте — на наличие иностранного финансирования... Очевидно, что кто-то платил ей деньги за это выступление. Надеемся, что контролирующие органы, включая Росфинмониторинг, проведут полноценную проверку», — заявил Бородин.
Мероприятие с участием Орбакайте прошло в Праге. Утверждается, что инициатором выступления российской певицы стал Максим Галкин*, который является мужем матери Орбакайте Аллы Пугачёвой.

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*признан в России иноагентом.
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