«Такой красавец!»: Виктория Боня влюбилась по пути на Эверест

Виктория Боня (фото: Telegram @v_bonya)
Виктория Боня решила покорить гору Эверест. 45-летняя телеведущая прошла многодневную подготовку перед восхождением на самую высокую точку в мире.
Боня уже начала акклиматизацию в первом лагере экспедиции. Модель призналась, что уже начала ощущать признаки горной болезни.
«Горную болезнь никто не отменял. Мы только прилетели, а я уже чувствую высоту... Мы будем идти до Эвереста шесть дней, и приюты будут всё более простенькими... Аппетита пока нет», — рассказала Боня.
Виктория также призналась, что по пути до базы ей приглянулся пилот самолета. Телезвезда хотела бы пообщаться с ним после экспедиции.
«У меня давление поднялось от этого пилота, какой красавец! На самом деле для меня внешность мужская не столь значительная... Он из Швейцарии. Аж давление подскочило», — сказала Боня.Виктория Боня никогда не была замужем. Телеведущая подчеркивала, что это принципиальное решение.
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