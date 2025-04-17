«Такой красавец!»: Виктория Боня влюбилась по пути на Эверест

Сегодня появились данные о том, что муж телеведущей Леры Кудрявцевой хоккеист Игорь Макаров должен налоговой 2,1 миллиона рублей. По информации Mash, у мужчины был бизнес, связанный с торговлей. Погасить долг спортсмен якобы не может, потому что нигде не работает. Подробности выяснило издание Super.