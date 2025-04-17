Московский суд взыскал с Волочковой задолженность по ЖКХ

Анастасия Волочкова (Фото: Telegram/volochkova_anastasiya)
Задолженность по коммунальным платежам взыскали с балерины Анастасии Волочковой в одном из московских судов, пишет РИА Новости.
Известно, на экс-приму Большого подало иск товарищество собственников жилья. Решение вынесли в минувший понедельник, 14 апреля. Сумма долга неизвестна. Уточняется, что это не первый случай в жизни эпатажной знаменитости. В прошлом году с нее взыскали долг свыше 60 тысяч рублей за содержание помещения с февраля 2020-ого по октябрь 2022 года.
В минувшую субботу, 12 апреля, сообщалось, что суд Москвы взыскал задолженность по коммунальным платежам с актрисы Ренаты Литвиновой. Иск подали в ноябре прошлого года, но в законную силу решение вступило только в 2025 году.
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В минувшую субботу, 12 апреля, сообщалось, что суд Москвы взыскал задолженность по коммунальным платежам с актрисы Ренаты Литвиновой. Иск подали в ноябре прошлого года, но в законную силу решение вступило только в 2025 году.
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Никита Кротов