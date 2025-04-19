Владимир Машков рассказал о своём отношении к любви

Владимир Машков (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Актёр Владимир Машков в беседе с изданием Super рассказал о своём отношении к любви.
Сегодня в Москве состоялась презентация фильма «Самозванцы», который участвует в конкурсной программе «Русские премьеры» 47-го Московского международного кинофестиваля.
На премьере присутствовал Машков, который пообщался с журналистами и рассказал о любви.
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На премьере присутствовал Машков, который пообщался с журналистами и рассказал о любви.
«Любовь равна тотальному вниманию. То есть, вниманию к человеку, к деятельности, слову, к действию. <…> Можно так сказать: если вы к чему-то невнимательны, значит, вы это не любите», – отметил артист.Также у Машкова спросили, помнит ли он о своей первой школьной влюблённости.
«Мы все нормальные мальчики… Ну, конечно, с памятью у меня всё хорошо», – ответил актёр.Читайте также:
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Анастасия Чинкова