Вдова Николая Караченцова несколько месяцев проходила лечение после тяжелой травмы
Людмила Поргина рассказала о восстановлении после тяжелой травмы
Заслуженная артистка России Людмила Поргина впервые рассказала о своем состоянии после серьезной травмы, из-за которой на несколько месяцев пропала из публичного пространства.
В беседе с Общественной Службой Новостей актриса призналась, что несчастный случай произошел еще в начале весны. По словам Поргиной, она поскользнулась на льду и сильно упала на бок.
Сначала артистка подумала, что получила перелом бедра, однако обследование показало, что речь идет о тяжелом ушибе мягких тканей. Несмотря на отсутствие перелома, восстановление оказалось длительным.
«Я поскользнулась на льду и упала на бок. Получила травму. Сразу подумала, что сломала бедро, но повезло мне, потому что произошел ушиб мягких тканей, но боль была ужасная», — рассказала Поргина.Актриса отметила, что несколько месяцев находилась в клинике, где проходила курс лечения. Ей ставили капельницы и делали уколы. Сейчас, по словам вдовы Николая Караченцова, состояние значительно улучшилось, однако она продолжает восстанавливаться.
Поргина также рассказала, что сразу после падения ей помог садовник, который оперативно вызвал скорую помощь. Благодаря своевременной госпитализации актрисе быстро оказали необходимую медицинскую помощь.