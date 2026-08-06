Вдова Николая Караченцова несколько месяцев проходила лечение после тяжелой травмы

06 августа 2026, 17:47

Людмила Поргина рассказала о восстановлении после тяжелой травмы

Людмила Поргина (Фото: кадр из фильма «Жизнь Бетховена»)

Заслуженная артистка России Людмила Поргина впервые рассказала о своем состоянии после серьезной травмы, из-за которой на несколько месяцев пропала из публичного пространства.





В беседе с Общественной Службой Новостей актриса призналась, что несчастный случай произошел еще в начале весны. По словам Поргиной, она поскользнулась на льду и сильно упала на бок.



Сначала артистка подумала, что получила перелом бедра, однако обследование показало, что речь идет о тяжелом ушибе мягких тканей. Несмотря на отсутствие перелома, восстановление оказалось длительным.





«Я поскользнулась на льду и упала на бок. Получила травму. Сразу подумала, что сломала бедро, но повезло мне, потому что произошел ушиб мягких тканей, но боль была ужасная», — рассказала Поргина.