Маше Распутиной 61 год: скандал с примадонной и Зеленским, жизнь с женатым мужчиной и дочь с психиатрическим недугом

Маша Распутина (Фото: Instagram*@ masharasputina_official)
Сегодня, 13 мая, свой день рождения отмечает одна из самых ярких исполнительниц 90-х — Маша Распутина. Ей исполняется 61 год. Из-за своего вспыльчивого нрава артистка приобрела репутацию скандалистки. О творческой и личной жизни певицы читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы
Маша Распутина (Фото: Instagram*@ masharasputina_official)
Алла Николаевна Агеева, известная под псевдонимом Маша Распутина, родилась 13 мая 1964 года в поселке Инской Кемеровской области. Её отец, Николай Агеев, работал на местной электростанции. Мама, Лидия Георгиевна, приехала из Одессы и встретила там будущего мужа.
Алла росла примерной девочкой и имела авторитет среди сверстников. В детстве она мечтала стать учителем или врачом, но позже поняла, что её тянет к сцене. После школы она решила учиться в Москве в театральном училище, но не смогла поступить и, чтобы остаться в столице, устроилась работать на ткацкую фабрику.
Несмотря на работу, Алла не сдавалась и продолжала ходить на прослушивания. Однажды её позвали петь в ВИА одного из московских домов культуры. Она начала петь, и её сразу взяли в коллектив.
На пути к популярности
Маша Распутина (Фото: Instagram*@ masharasputina_official)
Во время работы в ВИА певица встретила продюсера Владимира Ермакова, который создал её сценический образ и псевдоним Маша Распутина. В 1988 году песня «Играй, музыкант!» принесла ей первый успех. Через год сотрудничество с Леонидом Дербенёвым привело к созданию хитов «Гималаи», «Городская сумасшедшая», «Живи, страна!», «Хулиганчики» и «Я родилась в Сибири», которые принесли ей широкую известность.
Первый сольный альбом певицы получил название — «Городская сумасшедшая». Собственно образ, в котором выступала артистка, был весьма необычным для эстрады 90-х годов. Короткие платья, глубокие вырезы, утягивающие корсеты и чулки с узором в виде сетки, а также разнообразные головные уборы — всё это придавало образу Распутиной неповторимость и яркость.
Кроме того, певица одна из первых начала применять технику расщепления голоса. Манера исполнения слегка хрипловатым, как бы прокуренным голосом, была позаимствована у западных коллег и придавала уникальность Распутиной.
Переплетение личной жизни и работы
Маша Распутина и Виктор Захаров (Фото: Instagram*@ masharasputina_official)
В 1980-х годах молодая исполнительница начала отношения с Владимиром Ермаковым, который был её продюсером. Они долго не оформляли отношения, так как Владимир был женат. В 1985 году у них родилась дочь Лидия, и только спустя несколько лет они официально стали мужем и женой. Их брак продлился 17 лет, но в конце 1990-х годов они расстались из-за измены Владимира.
После развода Лидия изъявила желание остаться с отцом. Однако расставание родителей пагубно сказалось на здоровье девочки. У ребенка появились старинные игры и испортился характер. Сначала родители не придавали этому значения, думая, что это просто капризы. Но позже врачи обнаружили у Лидии серьёзные проблемы с психикой. Отец отправил девочку в психиатрическую больницу на долгие 10 лет.
В то время Распутина была на вершине своей популярности, и у неё было очень мало времени на решение семейных вопросов. Только в 1999 году она решила создать семью и начать строить личную жизнь. Она начала жить с Виктором Захаровым, который был продюсером и бизнесменом. В 2000 году у них родилась дочь Мария Захарова. После этого певица решила оставить свою карьеру и посвятить больше времени семье и воспитанию дочери.
Стоит отметить, что Захаров все время совместной жизни с певицей был официально женат на другой женщине. Официальный развод мужчина получил лишь в 2023 году, но свадьбы давних сожителей после этого не последовало.
В 2017 году бывший супруг Распутиной Владимир Ермаков скоропостижно скончался, и заботы о старшей дочери легли на певицу. Лидия иногда проживает совместно с матерью, но чаще она проходит лечение в закрытой психиатрической клинике. Сейчас ей 39 лет, у нее есть инвалидность по психиатрическому недугу.
«Кто-то пытался от меня избавиться»: Маша Распутина рассказала, как её чуть не убили после концерта под Челябинском
Скандалы с Распутиной
Маша Распутина (Фото: Instagram*@ masharasputina_official)
В 90-х годах Мария Распутина сообщила, что не будет участвовать в «Рождественских встречах», поскольку не хочет «плясать» вокруг Аллы Пугачёвой. Это заявление задело Аллу Борисовну, и в течение десяти лет она отказывалась выступать на сборных концертах, если в них участвовала Мария Распутина.
В 2003 году Маша Распутина снова появилась на экранах ТВ в дуэте с Филиппом Киркоровым. Артисты исполнили песню «Роза чайная», которая за короткое время стала хитом. После успеха песни поп-король обмолвился, что помог вернуться звезде 90-х на сцену. Распутину его слова сильно задели.
В 2010 году Распутиной довелось поучаствовать в шоу Владимира Зеленского, где он высмеял Распутину за ее «пышные» формы. Покинуть сцену артистка не могла, но конфликт был замечен публикой.
«Уже потом я поняла, что в зале были одни представители будущей «оранжевой революции»! Когда я стала наезжать на Зеленского, в зале раздался свист. Я повернулась и сказала в микрофон: «Я сейчас как свистну!» И все замолчали — наступила гробовая тишина. Видимо, в моей интонации они почувствовали такую силу духа, что их парализовало на мгновение», — цитирует певицу gazeta.ru.
Отношение к покинувшим Россию артистам
Маша Распутина (Фото: Instagram*@ masharasputina_official)
Несмотря на наличие у Распутиной украинских корней певица активно поддерживает спецоперацию и не стесняется в выражениях, когда речь заходит про уехавших артистов.
«Всех предателей, всех негодяев, всех чужаков, которые купировали нашу страну, те, которые предали за деньги... Всех - на виселицу! Вот всех - расстрелять и на виселицу! Это мое заявление!» — сообщила певица на шоу «Ты не поверишь!».
Читайте также:
Несложившаяся личная жизнь, обвинения в гомосексуализме* и длительная зависимость от препаратов. Куда пропал Александр Рыбак?
Отношения с Ольгой Бузовой, развод и депрессия: как живет и выглядит Роман Третьяков спустя 20 лет после «Дома-2»
«Позволяю себе столько, сколько хочу»: Ольга Орлова откровенно высказалась об алкоголе
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Елена Генералова