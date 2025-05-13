Маше Распутиной 61 год: скандал с примадонной и Зеленским, жизнь с женатым мужчиной и дочь с психиатрическим недугом

История Михаила Галустяна и Виктории казалась воплощением настоящей любви. Они познакомились в 2003 году на вечеринке в Краснодаре — ему было 23, ей только исполнилось 17. Через четыре года они поженились, устроив две свадьбы: одну — в Москве, другую — на родине, в Армении, с соблюдением всех традиций. Этот союз, начавшийся с громкой любви и красивых жестов, длился 18 лет. Подробнее в материале «Радио 1».