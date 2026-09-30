«Мы будем тебя помнить каждый день»: Тина Канделаки рассказала о маме

30 сентября 2026, 22:08

Канделаки вспомнила последние разговоры с мамой, которая умерла два года назад

Тина Канделаки (Фото: Instagram* / @tina_kandelaki)

Тина Канделаки поделилась личными воспоминаниями о маме Эльвире Георгиевне, которая ушла из жизни два года назад. В проекте Алеко «Мой монолог» телеведущая рассказала о последних разговорах с близким человеком и призналась, что до сих пор старается жить в соответствии с обещаниями, которые когда-то ей дала.





По словам Канделаки, её мама страдала от аневризмы, а причиной смерти стал разрыв аорты. Зная о тяжёлом заболевании, Эльвира Георгиевна нередко спрашивала дочь, будут ли её помнить после ухода.





«Ей было под 81. И она всегда говорила: "Вот вы будете меня помнить?" Я ей всегда отвечала: "Конечно, мы будем тебя помнить, мама, мы тебя будем помнить и вспоминать каждый день"», — рассказала телеведущая.

«И, собственно говоря, говоря это, я сейчас просто живу ровным счетом в тех обещаниях, которые я ей дала: как себя вести, как воспитывать своих детей, что важно, что не важно. Это никуда не уходит», — поделилась Тина.