«Машке не понравится»: Павел Погребняк отрекается от 18-летней возлюбленной

17 сентября 2025, 17:46

Павел Погребняк опроверг слухи о романе с 18-летней студенткой

Павел Погребняк (Фото: Instagram* @poga8)

Футболист Павел Погребняк прокомментировал сообщения о романе с 18-летней девушкой. Ранее сообщалось, что пару видели вместе на светском мероприятии. Однако спортсмен опроверг, что провёл с ней вечер. Об этом пишет StarHit.





Павел заявил, что присутствовал на мероприятии один, а неподалеку находилась его бывшая супруга Мария Погребняк. Он уточнил, что на событии было много людей, поэтому он мог общаться с кем угодно. Ранее появилась информация, что футболист не только разговаривал со студенткой, но и ушёл вместе с ней.

«Эта, как вы говорите, 18-летняя девушка, была не со мной. Эх, Машке это не понравится... Она-то не в курсе», — сказал футболист.

«Павел всегда хотел дочку. Может быть, поэтому он и решил найти себе девушку помоложе, которая ему в дочки подходит», — отметила Мария.