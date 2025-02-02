Машков прокомментировал номинацию Юры Борисова на «Оскар»

Владимир Машков (Фото: соцсети)
32-летний российский актёр Юра Борисов номинирован на «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» в фильме «Анора». Владимир Машков прокомментировал номинацию коллеги по цеху на самую престижную кинопремию.
В разговоре с ТАСС народный артист РФ сказал, что залог успеха Юры Борисова — в его таланте, а также не в последнюю очередь в коллективе, в который он попал, в съемочной группе и даже в техническом оборудовании.
Артист также добавил, что на Западе начинают интересоваться российскими актерами, и выразил надежду, что талант нашего соотечественника будет замечен и оценен по достоинству.
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«Ведь кино — это особенная деятельность, основы кино лежат в фотографиях, которых просто много в секунду. А основа театра — живой артист, нет дублей в театре», — отметил Машков.
Артист также добавил, что на Западе начинают интересоваться российскими актерами, и выразил надежду, что талант нашего соотечественника будет замечен и оценен по достоинству.
«Но это в любом случае еще один шаг к тому, чтобы обратить внимание на величайшую театральную и кино-страну Россию», — заключил Машков, которому есть с чем сравнивать, так как он и сам немало снимался в Америке.
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Александр Бойцов