Мать Барашик подтвердила, что её расставание с Теслондом произошло до предполагаемой измены

Мама Лизы Барашик опровергла слухи об измене Саши Теслонда
Саша Теслонд и Лиза Барашик (Фото: Instagram* / @barrashik)

В Сети появилась переписка Саши Теслонда с мамой Лизы Барашик, в которой она подтверждает: пара рассталась ещё до событий, которые в соцсетях трактовали как измену. Об этом сообщает XONEWS.



Таким образом, обвинения в неверности блогера оказались необоснованными.

Как уточняется, Лиза и Саша уже переживали разрыв в сентябре — тогда Барашик «выгнала» возлюбленного из дома на время записи контента. Однако вскоре после этого пара вновь сошлась и попыталась наладить отношения.

Кроме того, Теслонд опубликовал переписку с психологом от 30 декабря 2025 года. В ней блогер откровенно говорит о тяжёлом эмоциональном состоянии, признаётся в выгорании и глубокой депрессии. По его словам, за последнее время он пережил несколько депрессивных эпизодов и даже столкнулся с суицидальными мыслями.

Публикация этих сообщений стала для Саши попыткой прояснить ситуацию и объяснить своё поведение на фоне сложного психологического периода.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
