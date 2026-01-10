Мать Барашик подтвердила, что её расставание с Теслондом произошло до предполагаемой измены

10 января 2026, 22:20

Мама Лизы Барашик опровергла слухи об измене Саши Теслонда

Саша Теслонд и Лиза Барашик (Фото: Instagram* / @barrashik)

В Сети появилась переписка Саши Теслонда с мамой Лизы Барашик, в которой она подтверждает: пара рассталась ещё до событий, которые в соцсетях трактовали как измену. Об этом сообщает XONEWS.