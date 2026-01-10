Мать Барашик подтвердила, что её расставание с Теслондом произошло до предполагаемой измены
В Сети появилась переписка Саши Теслонда с мамой Лизы Барашик, в которой она подтверждает: пара рассталась ещё до событий, которые в соцсетях трактовали как измену. Об этом сообщает XONEWS.
Таким образом, обвинения в неверности блогера оказались необоснованными.
Как уточняется, Лиза и Саша уже переживали разрыв в сентябре — тогда Барашик «выгнала» возлюбленного из дома на время записи контента. Однако вскоре после этого пара вновь сошлась и попыталась наладить отношения.
Кроме того, Теслонд опубликовал переписку с психологом от 30 декабря 2025 года. В ней блогер откровенно говорит о тяжёлом эмоциональном состоянии, признаётся в выгорании и глубокой депрессии. По его словам, за последнее время он пережил несколько депрессивных эпизодов и даже столкнулся с суицидальными мыслями.
Публикация этих сообщений стала для Саши попыткой прояснить ситуацию и объяснить своё поведение на фоне сложного психологического периода.
