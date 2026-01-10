«Визуальный обман»: Анфиса Чехова усомнилась в статусе мировых секс-символов

10 января 2026, 21:46

Анфиса Чехова заявила, что многие признанные секс-символы ими не являются

Анфиса Чехова (Фото: Instagram* / @achekhova)

Анфиса Чехова неожиданно высказалась в подкасте «Скажи как есть» о мировых секс-символах, поставив под сомнение саму суть этого звания.





Опираясь на собственные астрологические знания, телеведущая заявила, что многие культовые красавицы на самом деле не обладают той самой «истинной сексуальностью», за которую их боготворит публика.



Чехова упомянула таких звезд, как Мэрилин Монро, Моника Белуччи, Шэрон Стоун, Деми Мур и других, отметив, что их образ — скорее результат визуального и медийного эффекта, чем отражение реальной энергетики.





«Изучая всех секс-символов — на самом деле ни одна из них не является истинно сексуальной женщиной. Очень много звёзд, которые воспринимаются как секс-символы, на самом деле таковыми не являются, это всегда такой некий визуальный обман», — пояснила Анфиса.