«Милявскую обнимает»: мать Екатерины Климовой перепутали с певицей Лолитой из-за внешности
74-летняя Светлана Климова удивила подписчиков сходством с певицей Лолитой
В честь Дня матери актриса Екатерина Климова опубликовала трогательный снимок с 74-летней мамой Светланой.
В посте она подчеркнула свою любовь к ней.
«Мамуля! Мамочка! Мама! Самое доброе слово на свете. Пусть этот день будет таким же добрым! Пусть у всех маленьких детей будут любящие мамы, а у всех мам — любящие дети», — подписала кадр актриса.Подписчики заметили удивительное сходство Светланы с певицей Лолитой Милявской.
«На секунду показалось, что она Милявскую обнимает», «Ой, Милявская что ли», — писали комментаторы, признаваясь, что сначала приняли мать Климовой за известную исполнительницу.Напомним, ранее актриса поздравила сына Матвея с 19-летием. У Климовой и Игоря Петренко также есть 17-летний сын Корней; пара развелась в 2014 году после десяти лет брака.