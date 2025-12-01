«Бывала ли на передовой?»: Анна Семенович парировала критику Яны Поплавской
Семенович ответила на критику Яны Поплавской о вручении государственной награды
Анна Семенович ответила на критику Яны Поплавской о вручении медали «За труды в культуре и искусстве». Ранее Поплавская выразила сомнение, что певица заслужила эту награду. Слова Анны приводит издание «Абзац».
Семенович заявила, что слова коллеги её задели. Она напомнила о своей поддержке участников СВО.
«Яна Поплавская, наверное, не ездила на новые территории. Я много лет выступаю в госпиталях, езжу туда, выступаю для бойцов. Мы как-то пели на военной машине для ребят, которые отправлялись на передовую», — высказалась артистка.Певица посещает горячие точки и уже 12 лет ведёт социальную программу «Дембельский альбом». Семенович спросила, бывала ли сама Поплавская в зонах боевых действий. По мнению Анны, критика часто бывает придирчивой, и она старается на неё не реагировать.
Медаль Семенович вручила министр культуры Ольга Любимова. Яна Поплавская раскритиковала награждение, заявив, что оно связано скорее с внешностью певицы, а не с реальным вкладом в культуру.