«Бывала ли на передовой?»: Анна Семенович парировала критику Яны Поплавской

01 декабря 2025, 20:20

Семенович ответила на критику Яны Поплавской о вручении государственной награды

Анна Семенович (Фото: Telegram @annsemenovich)

Анна Семенович ответила на критику Яны Поплавской о вручении медали «За труды в культуре и искусстве». Ранее Поплавская выразила сомнение, что певица заслужила эту награду. Слова Анны приводит издание «Абзац».





Семенович заявила, что слова коллеги её задели. Она напомнила о своей поддержке участников СВО.

«Яна Поплавская, наверное, не ездила на новые территории. Я много лет выступаю в госпиталях, езжу туда, выступаю для бойцов. Мы как-то пели на военной машине для ребят, которые отправлялись на передовую», — высказалась артистка.