Павел Мамаев заявил, что все прошлые отношения до Надежды Санько для него «ничего не значили»
Павел Мамаев признался, что с Надеждой Санько стал идеальным мужем и отцом
Футболист Павел Мамаев в эфире шоу «Пара нормальных» поделился размышлениями о своем личном опыте в любви.
По его словам, все отношения до встречи с Надеждой Санько не имели для него значения и лишь подготовили его к настоящему браку.
«Я вообще не могу сравнивать какие-то свои отношения до Нади — это, можно сказать, ничего не было. А с Надей я тот человек — в отношении её, семьи, детей — кем я, наверное, всегда мечтал быть», — отметил спортсмен.Пара подчеркнула гармонию своих отношений поцелуем в студии. В то же время экс-супруга Мамаева, Алана, не осталась равнодушной и поставила дизлайк под постом.