Павел Мамаев заявил, что все прошлые отношения до Надежды Санько для него «ничего не значили»

01 декабря 2025, 20:48

Павел Мамаев признался, что с Надеждой Санько стал идеальным мужем и отцом

Павел Мамаев и Надежда Санько (Фото: Instagram* / @mamaeva_nadihope)

Футболист Павел Мамаев в эфире шоу «Пара нормальных» поделился размышлениями о своем личном опыте в любви.





По его словам, все отношения до встречи с Надеждой Санько не имели для него значения и лишь подготовили его к настоящему браку.





«Я вообще не могу сравнивать какие-то свои отношения до Нади — это, можно сказать, ничего не было. А с Надей я тот человек — в отношении её, семьи, детей — кем я, наверное, всегда мечтал быть», — отметил спортсмен.