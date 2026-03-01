Мать Гарика Харламова показала архивные снимки из семейного альбома в особый день

01 марта 2026, 21:21

Мать Гарика Харламова показала архивные снимки в день его рождения

Гарик Харламов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Российскому актёру и резиденту Comedy Club Гарику Харламову исполнилось 45 лет. В честь юбилея его мать решила поделиться с подписчиками редкими кадрами из семейного архива.





В Instagram* Наталья Игоревна опубликовала снимок, сделанный ещё во время беременности. На фото она позирует в элегантном платье.





«Я в ожидании сыночка», — написала звездная мама.