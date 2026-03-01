Достижения.рф

Мать Гарика Харламова показала архивные снимки из семейного альбома в особый день

Мать Гарика Харламова показала архивные снимки в день его рождения
Гарик Харламов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Российскому актёру и резиденту Comedy Club Гарику Харламову исполнилось 45 лет. В честь юбилея его мать решила поделиться с подписчиками редкими кадрами из семейного архива.



В Instagram* Наталья Игоревна опубликовала снимок, сделанный ещё во время беременности. На фото она позирует в элегантном платье.

«Я в ожидании сыночка», — написала звездная мама.

Наталья Харламова (Фото: Instagram*/khar_nat)
Наталья Харламова с сыном Гариком (Фото: Instagram*/khar_nat)

Также родственница артиста показала другие архивные фотографии. В частности, первый совместный кадр с Гариком, когда ему было всего шесть месяцев, снимки 25-летнего Харламова и свежие фото, сделанные к его 45-летию.
Никита Кротов

