«Мы уважаем это»: почему Газмановы прячут общую дочь от публики

01 марта 2026, 18:18

Марина Газманова объяснила, почему семья публично не афиширует жизнь дочери

Олег и Марина Газмановы (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Супруга Олега Газманова Марина объяснила подписчикам, почему семья редко показывает в соцсетях их общую дочь Марианну. По словам жены артиста, они предпочитают закрытый образ жизни и делятся личным лишь изредка.





В рубрике «вопрос–ответ» Марина отреагировала на интерес аудитории к 22‑летней Марианне. Многих удивляло, что наследница народного артиста почти не появляется в публичном пространстве. В ответ благоверная именитого певца опубликовала совместное фото с дочерью и подчеркнула, что та не стремится к известности.





«Марианна пишет диплом и работает! Не любит публичность. Мы уважаем это», — поделилась Газманова.