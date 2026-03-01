Достижения.рф

«Мы уважаем это»: почему Газмановы прячут общую дочь от публики

Марина Газманова объяснила, почему семья публично не афиширует жизнь дочери
Олег и Марина Газмановы (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Супруга Олега Газманова Марина объяснила подписчикам, почему семья редко показывает в соцсетях их общую дочь Марианну. По словам жены артиста, они предпочитают закрытый образ жизни и делятся личным лишь изредка.



В рубрике «вопрос–ответ» Марина отреагировала на интерес аудитории к 22‑летней Марианне. Многих удивляло, что наследница народного артиста почти не появляется в публичном пространстве. В ответ благоверная именитого певца опубликовала совместное фото с дочерью и подчеркнула, что та не стремится к известности.

«Марианна пишет диплом и работает! Не любит публичность. Мы уважаем это», — поделилась Газманова.

По открытым данным, Марианна учится в МГИМО, не планирует идти по стопам отца и больше интересуется предпринимательством. Сейчас она совмещает учёбу с работой.
Никита Кротов

