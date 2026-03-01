«Я делала всё, что нельзя»: У Анастасии Волочковой разошелся шов после операции
У Анастасии Волочковой разошелся шов после операции
Анастасия Волочкова поделилась подробностями операции, которую перенесла в Германии. Как пишет KP.RU, вмешательств было два.
Первое прошло неудачно, и ей пришлось снова ложиться под наркоз. За лечение в ФРГ звезда заплатила около трех миллионов рублей.
«В итоге у меня разошёлся шов, и я опять легла на операцию под наркозом. Врачи не разрешали мне ничего, но я делала всё то, что было нельзя», — поделилась знаменитость.
При этом уровнем сервиса в немецкой клинике экс-прима Большого осталась недовольной. По её словам, ожидания не оправдались, а питание в стационаре было простым — пациентам давали, например, сосиски в тесте.
Ранее сообщалось, что, несмотря на рекомендации врачей, Волочкова вернулась в Россию спустя три недели после операции на ноге и практически сразу возобновила тренировки дома.