«Я делала всё, что нельзя»: У Анастасии Волочковой разошелся шов после операции

01 марта 2026, 19:28

У Анастасии Волочковой разошелся шов после операции

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Анастасия Волочкова поделилась подробностями операции, которую перенесла в Германии. Как пишет KP.RU, вмешательств было два.





Первое прошло неудачно, и ей пришлось снова ложиться под наркоз. За лечение в ФРГ звезда заплатила около трех миллионов рублей.





«В итоге у меня разошёлся шов, и я опять легла на операцию под наркозом. Врачи не разрешали мне ничего, но я делала всё то, что было нельзя», — поделилась знаменитость.