Мать Гарика Харламова показала свой отдых в Сочи в купальнике — фото

28 июня 2026, 20:36

Мать Гарика Харламова показала фотографии с отдыха в Сочи

Наталья Харламова (Фото: Instagram*/khar_nat)

Мама известного шоумена Гарика Харламова, 63-летняя Наталья Игоревна, решила провести летний отпуск на российском курорте, выбрав для отдыха Сочи. Об этом стало известно 27 июня.