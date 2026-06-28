Мать Гарика Харламова показала свой отдых в Сочи в купальнике — фото
Мама известного шоумена Гарика Харламова, 63-летняя Наталья Игоревна, решила провести летний отпуск на российском курорте, выбрав для отдыха Сочи. Об этом стало известно 27 июня.
В своем личном блоге она опубликовала серию солнечных снимков, сделанных во время прогулок по городу и на морском побережье. Для пляжного фотосессии Наталья выбрала черный раздельный купальник, с удовольствием позируя у воды. В подписи к кадрам мама артиста призналась в любви к теплому сезону и поделилась эмоциями от поездки, процитировав строчку из песни Трофима: «Я готов расцеловать город Сочи».
Личная жизнь Натальи Игоревны, как известно, была непростой. В 19 лет она впервые стала мамой, родив сына Гарика от первого мужа Игоря. После развода родителей Харламов-младший в подростковом возрасте уехал с отцом в США, но спустя несколько лет вернулся в Россию.
Недавно Наталья пережила потерю второго супруга Гочи Мелании, с которым в 1999 году у нее родились дочери-близнецы Алина и Екатерина. Несмотря на расстояние, Гарик Харламов поддерживает близкие отношения с младшими сестрами и регулярно рассказывает о родных в интервью и соцсетях.
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