Мать искалеченной в Дубае модели Ковальчук узнала, кто совершил жуткое преступление

Мария Ковальчук (Фото: Instagram* @ae3marylu)
Искалеченная украинская модель Мария Ковальчук уже два месяца восстанавливается в госпитале в ОАЭ. Девушка перенесла восемь операции, но впереди её ждёт ещё одна.
Ковальчук начала общаться с людьми, однако пока не может ходить. Также в порядок приходит её психика, отметила подруга пострадавшей Алёна.
Девушка обвиняет в произошедшем компанию из пяти человек, среди которых были не только мужчины, но и девушки.
Также о виновниках произошедшего высказалась мама Марии, которая постоянно находится рядом с дочерью. Она пояснила, что эти люди не являются гражданами ОАЭ.
До этого инцидента модель открыто рассказывала в соцсетях об участии в съёмках видеоконтента с элементами БДСМ. Девушка на камеру подвергалась избиениям и прочим издевательствам.
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Девушка обвиняет в произошедшем компанию из пяти человек, среди которых были не только мужчины, но и девушки.
Также о виновниках произошедшего высказалась мама Марии, которая постоянно находится рядом с дочерью. Она пояснила, что эти люди не являются гражданами ОАЭ.
«Я знаю, кто это был. Жду ответа по расследованию... Она познакомилась с этими людьми на вечеринке», – заявила Анна в беседе с «АиФ».Напомним, что Ковальчук была найдена 19 марта на обочине дороги в Дубае с множественными переломами позвоночника, рук и ног. Местные полицейские убеждены, что травмы она получила в результате падения с высоты. Однако близкие убеждены, что она стала жертвой насильников.
До этого инцидента модель открыто рассказывала в соцсетях об участии в съёмках видеоконтента с элементами БДСМ. Девушка на камеру подвергалась избиениям и прочим издевательствам.
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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
Анастасия Чинкова