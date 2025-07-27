Мать известного рэпера ушла в монастырь

27 июля 2025, 13:03

Мать рэпера Face* ушла в монастырь в Стерлитамаке после выхода из психбольницы

Фото: istockphoto/kostya6969

Мать рэпера-иноагента Ивана Дремина*, известного под псевдонимом Face* ушла в монастырь в Стерлитамаке после выхода из психбольницы.