Мать известного рэпера ушла в монастырь
Мать рэпера-иноагента Ивана Дремина*, известного под псевдонимом Face* ушла в монастырь в Стерлитамаке после выхода из психбольницы.
По информации обозревателей, женщине поставили полиморфное расстройство психики, которое сопровождалось галлюцинациями и бредом. Сейчас Наталья Дремина находится в ремиссии после курса лечения и является сестрой-послушницей.
Женщина трудится в монастыре на безвозмездной основе, а еще изучает Псалтирь, Библию и Евангелие. При этом Наталья резко набрала вес, что может говорить о проблемах со здоровьем, сказано в материале. Родня отвернулась от Дреминой и ее сына, который сейчас живет во Франции.
Ивана Дремина* включили в реестр иноагентов в апреле 2022 года согласно федеральному законодательству.
*Признан иноагентом в РФ
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