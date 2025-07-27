«Сижу с перебинтованной ногой и рукой»: Владимир Пресняков упал с самоката

27 июля 2025, 12:02

Певец Владимир Пресняков упал с самоката и повредил руку и ногу

Владимир Пресняков (Фото: Телеграм/vladimirpresnyakov)

Владимир Пресняков повредил руку и ногу после падения с самоката. По его словам, он получил травму во время совместной прогулки с младшими сыновьями — 10-летним Артемием и 4-летним Иваном.





Певец признался, что часто соглашается на их авантюры, даже если они небезопасные для него самого. В этот раз он решил прокатиться вместе с ними на самокате, однако затея оказалась не совсем удачной.

«Я буквально за секунду вписываюсь во все, что дети придумывают. Вот сейчас сижу с перебинтованной ногой и рукой, потому что грохнулся, когда катался на самокате. Это мы вместе погонять решили», — рассказал исполнитель.