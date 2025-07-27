«Превратилось в толстое и жирное»: Ида Галич корит себя за срывы и требовательность во время беременности
Ида Галич корит себя за срывы и требовательность во время беременности
Блогер и телеведущая Ида Галич готовится стать мамой во второй раз. О беременности звезды стало известно зимой этого года, и уже со дня на день на свет появится ребенок ведущей.
Опыт после первой беременности дал осознать Галич собственные ошибки, которые она допустила во время вынашивания сына. Как оказалось, Ида не принимала свое тело, регулярно корила себя по разному поводу. Блогер попросила прощение у самой себя и уже не допустила подобного во вторую беременность.
«Я так часто тебя ругала. Всю первую беременность била словесными плетями, негодовала и бичевала. Ты все время было „недо“: недостаточно стройное, недостаточно красивое, недостаточно здоровое. Мне и в голову не приходила мысль о том, что каждым дурным словом я предавала тебя. Ты так усердно старалось. Внутри тебя начиналась новая жизнь, а я со своими растяжками… Ты боролось за каждую новую клеточку, а я к тебе с лишним весом…», — откровенничает Ида.
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Галич призналась, что ей жаль саму себя за постоянную критику в то время. На самом деле надо было помогать, а не корить. Блогер постоянно баловала себя вредной едой, но после расстраивалась из-за набранных килограммов.
«Всю ту беременность я подкидывала тебе испытания в виде ночных подходов к холодильнику, постоянного потребления фастфудного кошмара и отсутствия хоть какого-то спорта. А когда на весах показалась цифра +28 килограммов, мое любимое тело, я предала тебя анафеме», — цитирует Иду Starhit.
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Галич даже перешла к прямым оскорблениям в свою сторону. Назвав себя глупой и невежественной хамкой ведущая понимает, прощение у себя ей придется просить еще очень долго.
«Из-за моей лени, из здорового ты превратилось в толстое, жирное и никому не нужное» — продолжает Ида.
Учтя все ошибки, Галич с полной ответственностью подошла ко второй беременности. Блогер закаляет себя, следит за питанием и занимается спортом. Такой образ жизни отразился на самочувствии Иды, которая позволяла регулярно хвалить себя.
«У нас выдалась прекрасная беременность» — подвела итог звезда.