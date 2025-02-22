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«Платьев будет штуки три»: 19-летняя невеста Григория Лепса поделилась подробностями предстоящей свадьбы

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Telegram @gvleps_official)

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Telegram @gvleps_official)

Совсем скоро состоится свадьба 62-летнего Григория Лепса и его 19-летней избранницы Авроры Кибы. Девушка рассказала о подготовке к предстоящему торжеству.
Примечательно, что свадьба состоится в России. Киба уже объявила о своём желании переехать на Родину. Сейчас девушка учится в Лондонском колледже моды.

«В Лондоне буду до июня, затем перееду обратно в Москву. Сделаю трансфер между университетами и пойду на второй курс. В какой именно университет, пока не решила, но склоняюсь к Британке... В будущем, может быть, приеду сюда на магистратуру», – заявила невеста Лепса.
Также Аврора рассказала, что уже занимается свадебными нарядами. За торжество она планирует сменить как минимум три платья, которые будут сшиты по её эскизам. При этом девушка не исключила, что привлечёт к работе кого-то из дизайнеров.

Кроме того, Киба ответила на вопросы подписчиков о поддержании фигуры. Выяснилось, что она пропускает обед, предпочитая есть только два раза в день – утром и вечером, но не слишком поздно. Из-за такого рациона при росте 163 см девушка весит всего 41 кг. Она призналась, что хочет набрать хотя бы пять килограммов.

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«Молчала и плакала»: Алсу призналась в ошибках, совершённых в браке с Яном Абрамовым
Певица Алсу рассказала о своём неправильном поведении в браке с Яном Абрамовым
22 февраля 2025, 11:47

Алсу Сафина (Фото: Телеграм @alsouofficial)

Певица Алсу (Сафина - прим. ред.) готова не только забрасывать бывшего мужа бизнесмена Яна Абрамова судебными исками о разделе имущества. Она также готова признать и свои ошибки, которые она совершала в то время, когда они жили в браке.
Исполнительница хита «Зимний сон», прославившего её ещё в возрасте Лолиты, была замужем за успешным предпринимателем Яном Абрамовым 18 лет. У пары трое детей: 18-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и восьмилетний Рафаэль. В августе прошлого года супруги развелись.

Сейчас артистка откровенно заговорила о своём неожиданно развалившемся браке. По её словам, она часто сама вела себя неправильно. Например, женщина часто подавляла свои эмоции, «закрывалась» и не обсуждала ничего с мужем, как она рассказала в разговоре с изданием Psychologies. В этом во многом виновато её воспитание, полученное в детстве, считает Алсу.

«Я выросла в мусульманской семье, где мужчина доминирует. Такая модель поведения была у меня и с мужем, я обижалась, уходила плакать и никому ничего не рассказывала. Держала в себе весь негатив, думала, что поступаю правильно», — говорит певица.

На самом деле, как она теперь понимает, в замужестве артистка следовала «неправильной траектории», и это в конце концов сказалось, приведя к негативному результату их с Яном брак, казавшийся таким прочным.

Теперь артистка пришла к осознанию того, насколько важен откровенный диалог между партнерами, чтобы достичь понимания, уважения и принятия другого человека таким, какой он есть на самом деле.

«Я, например, не снимаю с себя ответственности за то, что произошло с моим браком, понимаю, где вела себя неправильно», — заключила Алсу.

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«Как некрасиво»: Екатерина Варнава перестала скрывать проблемы со здоровьем после критики
22 февраля 2025, 11:38

Екатерина Варнава (фото: Telegram @VarnavaEkaterina)

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава после закрытия проекта продолжила строить карьеру. Сейчас она самостоятельно ставит спектакли и даже играет в самых провокационных из них.
Однако на всём протяжении своей карьеры она отбивается от нападок хейтеров, которые бдительно следят за изменениями в её внешности и дают непрошеные советы. Большинство из них призывают артистку перестать худеть.

Неравнодушные пользователи сети убеждены, что Варнава злоупотребляет опасным медицинским препаратом для похудения, которым в последнее время увлекаются и другие звёзды. Или, ещё хуже, серьёзно больна и должна немедленно обратиться к врачу и начать лечение.

А недавно Екатерина опубликовала видео с танцевальной репетиции танго. Хейтеры рассмотрели ещё один недостаток артистки – она сутулится. Все сразу же стали профессиональными танцорами и начали учить Варнаву держать осанку.

В итоге артистка не выдержала бесконечных непрошеных советов и раскрыла реальные проблемы со здоровьем.

«У меня сколиоз и протрузии, а также грыжа. А также травма копчика, а я сутулюсь большую часть своей жизни», – заявила Варнава.
А когда её сравнили с циркулем, только и нашлась, чтобы ответить: «Ой, как некрасиво».

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#здоровье
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Ирина Шейк и Том Брэди снова вместе: подробности
22 февраля 2025, 11:20

Ирина Шейк (фото: Instagram* @irinashayk)

Ирина Шейк и Том Брэди снова вместе. Модель и чемпион по американскому футболу решили незаметно для всех возобновить роман спустя более года после расставания, пишет Page Six.
«Том и Ирина снова начали встречаться и готовы посмотреть, к чему это приведёт», – сообщил инсайдер.
Том Брэди (фото: Instagram* @tombrady)

Ранее другой источник сообщал, что Шейк и Брэди даже планировали совместную новогоднюю поездку. Они разговаривали по телефону и решили, почему бы им не отправиться в путешествие, если у обоих сейчас нет серьёзных отношений.

Ирина и Том впервые появились вместе на публике в мае 2023 года. Они познакомились на свадьбе их общих знакомых в Италии. После их неоднократно видели вместе на отдыхе. Однако в октябре 2023 года пара рассталась после менее чем четырёх месяцев отношений.

Правда после расставания модель и спортсмена несколько раз видели вместе. Пользователи сети пришли к выводу, что они просто поддерживают хорошие отношения. Не секрет, что Том активно общается со своей бывшей женой Жизель Бундхен, которую недавно поздравил с рождением ребёнка.

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*запрещён в РФ
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«Оба хороши»: Дана Борисова прокомментировала конфликт Прилучного и Муцениеце из-за сына
Дана Борисова считает Прилучного и Муцениеце в равной степени виноватыми
22 февраля 2025, 11:11

Дана Борисова (Фото: Телеграм @danaborisova76/79)

Спор Агаты Муцениеце и Павла Прилучного по поводу места проживания их сына Тимофея давно уже стал достоянием общественности. Причём бывшие супруги сами стали активно транслировать конфликт, видимо, стараясь добиться вердикта «почтеннейшей публики» о том, кто из них прав, а кто — не очень.
Однако известная российская телеведущая, журналистка и актриса Дана Борисова твёрдо убеждена: в данном случае виноваты оба. Она назвала позорной ситуацию, когда взрослые и некогда любящие друг друга люди не только, согласно поговорке, вынесли сор из избы, но и растрясли его и тщательно разбросали во все стороны на всеобщее обозрение. Телезвезда подчеркнула, что из-за «упёртости» родителей в первую очередь страдает ребёнок.

«Печально, что именно мальчик страдает, что его настраивают родители. Конечно, позорная ситуация! Они этого ребенка делят на всю страну. Все вроде бы взрослые люди, и никто не хочет уступить», — сказала Борисова в разговоре с изданием Voice.

По мнению бывшей ведущей передачи «Армейский магазин», программы, с которой они вместе сделали друг друга популярными, Агате следовало проявить женскую мудрость и сделать первый шаг к примирению с Павлом. Именно так когда-то поступила сама Дана.

Она вспомнила, как ее бывший муж, бизнесмен Михаил Аксенов, забрал у нее дочь Полину. Случилось это, когда Борисова вернулась из реабилитационного центра.

«За время моего отсутствия папа быстренько определил место жительства и место опеки над Полинкой. И я не знала целый год, где она живет. И, конечно же, ее настроили против меня очень сильно. И я тогда тоже подала в суд», — рассказала журналистка.

По её словам, судом был определён «очень жёсткий» порядок общения мамы и дочки — два раза в месяц по часу и непременно в присутствии отца девочки. Со временем отношения с бывшим супругом удалось наладить. Во многом именно потому, по словам Даны, что она проявляла тактичность и шаг за шагом «ломала лёд». В конце концов бизнесмен сдался.

«Мне нравится наш уровень общения. С папой сейчас прекрасные отношения, он женился, у него недавно родился ребенок. И мы с его супругой хорошо общаемся», — поделилась Борисова.

Напомним, вопреки решению суда, сын Павла Прилучного и Агаты Муцениеце предпочёл жить с отцом и его новой женой Зепюр Брутян, а не с матерью. 12-летний Тимофей заблокировал всю переписку с Агатой и удалил её из друзей в социальных сетях. ​В день рождения мальчика до него не смогли дозвониться ни мама, ни бабушка. Во время случайной встречи в магазине сын, по словам Муцениеце, наговорил ей грубостей.

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#актриса
#отношения
#мама
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Молодая вдова Бориса Грачевского отреагировала на слухи о новом мужчине
22 февраля 2025, 10:58

Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская (фото: Instagram* @belotserkovskaia_official)

Молодая вдова Бориса Грачевского появилась на публике в сопровождении мужчины, чем вызвала слухи о новом романе. Екатерина Белоцерковская раскрыла, кем на самом деле ей приходится таинственный незнакомец.
40-летняя вдова Грачевского появилась на юбилее Московского театра марионеток в сопровождении пятилетнего сына от создателя «Ералаша» и мужчины, который также был с ребёнком. В сети сразу начали разгонять слухи о том, что это новый возлюбленный Екатерины, но она поспешила объясниться.

«Давайте-ка всё по порядку! Во-первых, я вышла не с новым мужчиной, это муж моей подруги. Во-вторых, по поводу многодетной мамы я посмеялась, так как спросили: «У вас двое детей?». Да, я сегодня многодетная мама. На этом все, давайте прекратим нести такую ересь!», – обратилась к подписчикам Белоцерковская.
Напомним, что Екатерина Белоцерковская стала последней супругой Бориса Грачевского. Она на 35 лет младше своего мужа. Они тайно расписались в 2016 году, а в 2020-м актриса родила сына Филиппа. Однако 71-летний режиссер скончался от коронавируса, когда мальчику было всего девять месяцев.

Но в скором времени Екатерина сможет родить ещё одного ребёнка, и снова от Грачевского. Дело в том, что ещё при жизни режиссёра супруги заморозили биоматериал, который законсервирован на 20 лет в Израиле.

Кроме того, после смерти Грачевского выяснилось, что Белоцерковская была беременна на момент его кончины, но из-за сильного стресса у неё случился выкидыш.

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*запрещён в РФ
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