«Платьев будет штуки три»: 19-летняя невеста Григория Лепса поделилась подробностями предстоящей свадьбы

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Telegram @gvleps_official)
Совсем скоро состоится свадьба 62-летнего Григория Лепса и его 19-летней избранницы Авроры Кибы. Девушка рассказала о подготовке к предстоящему торжеству.
Примечательно, что свадьба состоится в России. Киба уже объявила о своём желании переехать на Родину. Сейчас девушка учится в Лондонском колледже моды.
Кроме того, Киба ответила на вопросы подписчиков о поддержании фигуры. Выяснилось, что она пропускает обед, предпочитая есть только два раза в день – утром и вечером, но не слишком поздно. Из-за такого рациона при росте 163 см девушка весит всего 41 кг. Она призналась, что хочет набрать хотя бы пять килограммов.
Читайте также:
«На пути большой любви встали измены»: как разрушилось личное счастье молодой невесты Григория Лепса
Невеста Григория Лепса снялась обнажённой в бане в день рождения
«Ему 62 года, боюсь, что тебе понравится»: дочь Михаила Турецкого высмеяла юную невесту Григория Лепса
«В Лондоне буду до июня, затем перееду обратно в Москву. Сделаю трансфер между университетами и пойду на второй курс. В какой именно университет, пока не решила, но склоняюсь к Британке... В будущем, может быть, приеду сюда на магистратуру», – заявила невеста Лепса.Также Аврора рассказала, что уже занимается свадебными нарядами. За торжество она планирует сменить как минимум три платья, которые будут сшиты по её эскизам. При этом девушка не исключила, что привлечёт к работе кого-то из дизайнеров.
Кроме того, Киба ответила на вопросы подписчиков о поддержании фигуры. Выяснилось, что она пропускает обед, предпочитая есть только два раза в день – утром и вечером, но не слишком поздно. Из-за такого рациона при росте 163 см девушка весит всего 41 кг. Она призналась, что хочет набрать хотя бы пять килограммов.
Читайте также:
«На пути большой любви встали измены»: как разрушилось личное счастье молодой невесты Григория Лепса
Невеста Григория Лепса снялась обнажённой в бане в день рождения
«Ему 62 года, боюсь, что тебе понравится»: дочь Михаила Турецкого высмеяла юную невесту Григория Лепса
Анастасия Чинкова