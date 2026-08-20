Мать Натальи Водяновой раскрыла детали самочувствия модели перед родами
Мать супермодели Натальи Водяновой Лариса Кусакина в беседе с Woman.ru поделилась информацией о самочувствии своей беременной дочери.
Родственница отметила, что Наталья чувствует себя хорошо.
«К счастью, никаких проблем. Пока не родила, но ждём вот‑вот. Все дети ждут!» — заявила женщина.Кусакина сообщила, что хотела бы отправиться в Париж, где проживает Водянова, но пока не может этого сделать из-за необходимости ухаживать за младшей дочерью Оксаной, которая осталась в Нижнем Новгороде вместе с остальной семьёй.
Напомним, что Наталья Водянова официально подтвердила свою шестую беременность, появившись на обложке одного из глянцевых изданий.