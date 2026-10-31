Мать Соседова рассказала, кому досталось его наследство
Так как музыкальный критик Сергей Соседов не оставил завещания, все его наследство в соответствии с законом перешло родственникам. Об этом рассказала его мать Антонина Петровна.
По словам женщины, которые приводит издание aif.ru, никаких распоряжений на этот счет сын не делал — теперь всем имуществом владеет она и ее старший сын Владимир.
В собственности Соседова была дача в подмосковной деревне Митяево: небольшой деревянный дом и восемь соток земли общей стоимостью около 1,7 млн рублей. Присматривать за участком будет брат музыкального критика. Сама Антонина Петровна призналась, что раньше бывала там, но теперь ездить туда не позволяет здоровье и слишком дальняя дорога.
Напомним, Соседов скончался 23 сентября в городе Нерюнгри (Якутия).Он упал с лестницы и получил тяжелую травму головы, спасти его не удалось. Музыкальному критику было 58 лет. Похороны прошли 30 сентября на Перепечинском кладбище, а церемония прощания состоялась в тот же день на Троекуровском кладбище в Москве. Наследственное дело было зарегистрировано в столице 16 октября.
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