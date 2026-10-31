Мать Соседова рассказала, кому досталось его наследство

31 октября 2026, 07:56

aif.ru: наследство Соседова досталось его матери и брату

Сергей Соседов (Фото: Инстаграм*/sosedov.official)

Так как музыкальный критик Сергей Соседов не оставил завещания, все его наследство в соответствии с законом перешло родственникам. Об этом рассказала его мать Антонина Петровна.