Муцениеце показала редкое фото 13-летнего сына от Прилучного

31 октября 2026, 01:51

Агата Муцениеце (Фото: Instagram* / @agataagata)

Агата Муцениеце поделилась редким снимком своего 13‑летнего сына Тимофея, которого она родила в браке с Павлом Прилучным. Снимок появился в её личном блоге.