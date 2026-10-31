Муцениеце показала редкое фото 13-летнего сына от Прилучного
Агата Муцениеце поделилась редким снимком своего 13‑летнего сына Тимофея, которого она родила в браке с Павлом Прилучным. Снимок появился в её личном блоге.
На фото подросток запечатлён в спортивном зале, вероятно, во время тренировки. Актриса не сопроводила публикацию подписью, однако, получила множество тёплых откликов в личных сообщениях. Поклонники отмечают, что Тимофей заметно повзрослел с момента прошлой публикации.
Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный расстались в 2020 году. После развода между экс‑супругами развернулся судебный спор об определении места жительства Тимофея. Сторона Прилучного настаивала, что подросток сам хотел жить с отцом, тогда как представители Муцениеце заявляли о возможных манипуляциях в отношении мальчика. По решению суда, вынесенному летом 2025 года, Тимофей остался с матерью.
У бывших супругов также есть 10‑летняя дочь Мия. Кроме того, у Агаты Муцениеце есть дочь Вера, родившаяся в декабре 2025 года. У Павла Прилучного и его супруги Зепюр Брутян в 2023 году появился сын Микаэль.
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